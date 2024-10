Mexique : Nouveaux programmes de santé

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

La présidente Claudia Sheinbaum a annoncé mardi la mise en place d'une série de nouveaux programmes concernant la santé, en particulier des personnes d'un âge avancé, pour améliorer leur fourniture de médicaments et la visite à domicile.

L'un des défis du Gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum est le manque de médicaments dans les centres hospitaliers publics.

On traîne ce déficit depuis les Gouvernements antérieurs et il s'est intensifié à cause de la pandémie de COVID–19 et de la bataille contre le monopole des ventes qui était aux mains de quatre compagnies : « Quand le président Lopez Obrador est est arrivé, il en a fini avec ce monopole, et cela a déchaîné une série de problèmes que nous traînons toujours, et il faut être autocritiques, jusqu'à présent, on n’a pas réussi à les résoudre, » a déclaré Juan Manuel Lira, docteur en gouvernabilité et en gestion publique.

Pour résoudre ses problèmes, on a présenté un plan destiné à distribuer les médicaments pour les vieux dans les communautés.

La présidente, Claudia Sheinbaum a déclaré à ce sujet : « Aux côtés des banques de bien-être, nous allons mettre des pharmacies de bien-être pour tous les vieux, pour qu'ils puissent se procurer leurs médicaments, là. »

D'autre part, « à partir de février de l'année prochaine, vous recevrez une visite, toujours, à partir de maintenant et jusqu'à jamais, de sorte que tous les mois ou tous les deux mois, selon l'état de santé de la personne, une infirmière ou un médecin lui rende toujours visite. Ils prendront vos signes vitaux et, si nécessaire, ils vous prescriront les médicaments dont vous avez besoin », a ajouté Sheinbaum.

Selon une organisation ou un groupe de citoyens intitulé « zéro pénurie », on a progressé dans la fourniture aux institutions publiques.

On est passé de 1 022 à 1 023, soit une augmentation de 55 %, mais il y a encore certains défis à résoudre, y compris en ce qui concerne les médicaments pour le traitement des maladies mentales et le cancer.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/el-gobierno-mexicano-informa-sobre-nuevos-programas-de-salud/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/10/mexique-nouveaux-programmes-de-sante.html