Pensée critique: Pourquoi les idées des puissants deviennent-elles des vérités incontestables ?

« L’idéologie dominante n’est que le déguisement des intérêts de classe de ceux qui détiennent le pouvoir »

Cette phrase, qui résume l’une des idées centrales de la pensée marxiste, nous invite à réfléchir à la façon dont les croyances, les valeurs et les concepts que nous avons considérés comme naturels ou universels sont, en fait, profondément influencés par les intérêts de ceux qui contrôlent les moyens de production. En d’autres termes, ce que nous acceptons en tant que vérités dans une société n’est rien d’autre qu’une construction idéologique qui sert à légitimer et à perpétuer le pouvoir de la classe dirigeante.

Ce concept reste non seulement en vigueur dans l’analyse historique, mais il est également clairement projeté dans la dynamique actuelle du pouvoir.

L’IDEOLOGIE DOMINANTE TOUT AU LONG DE l ‘HISTOIRE

De l’Antiquité à nos jours, l’idéologie dominante, c’est-à-dire celle supposée naturelle par la majorité de la société, a été utilisée par les élites pour assurer leur domination. Dans les sociétés d’esclaves de la Grèce et de Rome, par exemple, l’idée que certains êtres humains étaient naturellement destinés à être des esclaves était justifiée par une idéologie qui proclamait la supériorité de certains groupes.

Des philosophes comme Aristote ont renforcé cette idée, faisant valoir que les esclaves n’avaient pas la rationalité nécessaire pour être libres. Ainsi, une vision du monde a été présentée dans laquelle l’ordre social fondé sur l’esclavage était non seulement naturel, mais aussi nécessaire.

Cette logique est restée tout au long du Moyen Age, lorsque l’Église catholique a joué un rôle central dans la légitimation du féodalité. L’idée que la hiérarchie sociale faisait partie du plan divin servait à justifier l’exploitation des paysans par les seigneurs féodaux. À l’époque, l’idéologie religieuse fonctionnait comme un outil pour renforcer un système dans lequel le clergé et la noblesse monopolisaient le pouvoir, tandis que les masses acceptaient leur place dans la structure sociale en tant que mandat divin.

Avec l’arrivée du capitalisme, l’idéologie dominante a été transformée pour se conformer aux nouvelles conditions de production. Pendant la révolution industrielle, la croyance que la richesse et la pauvreté étaient le résultat du mérite individuel a été encouragée. Ainsi, l’exploitation des travailleurs dans les usines a été présentée comme une chose légitime, consacrée dans les lois, puisque le succès ou l’échec de chaque individu a été attribué à sa capacité, à son effort et à sa « valeur », plutôt qu’aux conditions structurelles imposées par le système capitaliste.

L’IDÉOLOGIE COMME INSTRUMENT DE CONTROLE

Le philosophe allemand Karl Marx et son collaborateur Friedrich Engels ont été les premiers à analyser systématiquement le concept d’idéologie en tant qu’outil de contrôle. Dans leur travail – l’idéologie allemande (1846), ils soutiennent que les idées de la classe dirigeante deviennent les idées dominantes dans une société. Ce « pouvoir d’idées » n’est ni innocent ni neutre : il s’agit d’un mécanisme de contrôle qui garantit que la classe exploitée accepte sa situation comme normale et inévitable.

Un exemple clé de cette dynamique est le concept même de liberté dans les sociétés capitalistes modernes. À première vue, la liberté est une valeur universelle et incontestable. Cependant, si vous regardez de manière critique, vous pouvez voir comment la notion de liberté individuelle est conçue pour servir les intérêts du capital. La liberté de marché et de propriété privée sont présentées comme les piliers de la liberté générale, mais en réalité, ces « libertés » perpétuent un système dans lequel quelques-uns accumulent de la richesse aux dépens de la majorité. Pendant ce temps, les travailleurs sont libres de vendre leur main-d’œuvre, mais dans les conditions imposées par les capitalistes.

Ce processus de naturalisation s’intensifie à l’ère des médias. La télévision, la presse et, plus récemment, les médias sociaux, agissent comme des acteurs de l’idéologie dominante. Les nouvelles, les programmes de divertissement et même la publicité renforcent les valeurs et les croyances qui favorisent le statu quo. Par exemple, la promotion constante du consumérisme profite non seulement aux entreprises, mais renforce également l’idée que le bonheur et le succès sont liés à l’accumulation de biens matériels, privant la population d’une perspective critique sur leurs conditions de vie.

IL EXISTE UNE SÉRIE D’ÉLÉMENTS HISTORIQUES QUI ILLUSTRENT LE CONCEPT:

Le colonialisme et le racisme en tant qu’idéologies dominantes : Pendant l’expansion coloniale européenne, l’idéologie dominante justifie l’exploitation des peuples colonisés par l’idée de la supériorité raciale. Un récit a été construit qui a présenté les Européens comme porteurs de la civilisation, de la religion et du progrès, tandis que les peuples colonisés étaient considérés comme sauvages et inférieurs. Cette idéologie a non seulement légitimé la brutalité du colonialisme, mais a également transformé le racisme en tant que structure de pouvoir qui persiste encore aujourd’hui.

– Néolibéralisme et mondialisation : Au cours des dernières décennies, le néolibéralisme est devenu l’idéologie dominante au niveau mondial. Cet ensemble d’idées, qui encourage la déréglementation, la privatisation et la liquidation des gains sociaux, a été imposé par des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Les discours sur l’efficacité, la compétitivité et la « liberté du marché » dissimulent le fait que ces politiques ont accru les inégalités et concentration du pouvoir entre les mains de quelques sociétés transnationales. L’idéologie néolibérale est présentée comme la seule alternative viable, désactivant toute possibilité de transformation radicale.

La guerre froide et l’idéologie internationale anticommuniste : Pendant la guerre froide, l’idéologie anticommuniste a prévalu en Occident pour légitimer la politique étrangère des États-Unis et de leurs alliés. L’idée que le communisme était intrinsèquement totalitaire et répressif a été promue, tandis que le capitalisme représentait la liberté et la démocratie. Ce récit justifiait des interventions militaires, des coups d’État et des sanctions économiques dans de nombreux pays, toujours dans le but de maintenir la domination du capitalisme mondial.

L’expression « L’idéologie dominante n’est rien d’autre que le déguisement des intérêts de la classe qui détient le pouvoir » – reste donc un outil de pouvoir à utiliser pour comprendre la réalité sociale. Tout au long de l’histoire, de l’esclavage au néolibéralisme, les élites ont construit et promu des idéologies qui légitiment leur domination, présentant l’ordre social existant comme naturel et inévitable.

Dans un monde où les inégalités continuent d’augmenter et où le pouvoir des grandes entreprises et des États reste pratiquement intact, il est plus important que jamais de démêler les idéologies qui sous-tendent nos croyances et nos pratiques quotidiennes. Ce n’est que par une conscience critique et une lutte organisée qu’il sera possible de défier les récits dominants et les voies ouvertes vers une société plus juste.

https://albagranadanorthafrica.wordpress.com/2024/10/29/pourquoi-les-idees-des-puissants-deviennent-elles-des-verites-incontestables/