Venezuela : Condamnation du veto du Brésil à l'entrée du Venezuela dans les BRICS

De nombreuses personnalités politiques et du domaine des relations internationales ont condamné le veto mis par le Gouvernement du président brésilien Luiz Iñacio Lula da Silva à l'entrée du Venezuela dans le bloc des BRICS.

L'écrivain du journaliste espagnol Ignacio Ramonet a écrit sur ses réseaux sociaux que si ce véto était confirmé, ce serait une action « triste et répugnante » et a rappelé que « personne n'a autant aidé Lula que le président Nicolas Maduro. Sans se préoccuper des conséquences. Je ne peux pas croire que Lula soit aussi ingrat! »

Le chercheur espagnol Anibal Garzon a regretté le veto de Lula et a appelé instamment le Gouvernement du Brésil à « se souvenir que l'un des pays qui a le plus d'énoncé la destitution de Dilma Rousseff et la persécution juridique » qui a entraîné son emprisonnement a été le Venezuela.

Le philosophe et journaliste vénézuélien Miguel, Ángel Pérez a déclaré sur ses médias sociaux que l'obstacle mis par Lula était « non seulement une infamie historique contre l'intégration latino-américaine et les peuples du monde, mais aussi une infiltration des États-Unis dans l'organisation naissante. »

L’expert en affaires internationales Mauricio Rodriguez Gelfenstein a rappelé « ceux d'entre nous qui avons dénoncé la persécution et l'emprisonnement injuste de Lula il y a quelques années. Le Venezuela et le président Maduro ont toujours été solidaires et ont été à l'avant-garde de la dénonciation internationale. Je n’oublie pas non plus qui, quels secteurs politiques célébraient et dénonçaient Lula. Ils célèbrent maintenant la position indigne du Gouvernement de Lula vis-à-vis du Venezuela concernant son adhésion aux BRICS".

D'autre part, le député dirigeant de la commission de politique étrangère de l'Assemblée nationale Timoteo Zambrano a indiqué que Lula « a pris la position de Bolsonaro. »

« Lula aura beaucoup d'explications à donner au concert des pays latino-américains (...) Son comportement est un hommage à l’hégémon, à la politique de chantage et aux sanctions », a critiqué le parlementaire Luis Brito.

Valter Pomar, membres du parti des travailleurs (PT) du Brésil, à affirmer que le pays affaiblit sa position d'autorité en excluant le Venezuela des BR, I C,S. Et il a affirmé que Mauro Vieira avait mis son véto à incorporation du Venezuela à s la liste des nations qui cherchent à faire partie des BRICS.

