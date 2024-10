Venezuela : Le cerveau de PDVSA a été remis à la même entreprise des États-Unis qu'en 2002.

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Pedro Tellechea, quand il était ministre du pétrole et président de PDVSA a remis le cerveau de la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne à la même entreprise nord-américaine qui l’avait lors du coup d'Etat de 2002, mettant en danger la stabilité de la principale industrie du pays. C'est ce qu’a expliqué le vice-président du secteur de la politique, de la sécurité des citoyens et de la paix, Diosdado Cabello.

« Il a remis tout le cerveau de PDVSA, toute l'administration des puits, des contrats, des opérations, à la même entreprise nord-américaine qui l’avait lors du coup d'Etat de 2002, » a dit Cabello, et il a ajouté : « Une licence ne vaut pas trois bolivars, 20 € ou10 $, ce sont des millions de dollars, et il a mis un très grand danger, à nouveau, la stabilité de l'industrie pétrolière. »

Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi, il a souligné que le ministère public poursuit l'enquête sur cette affaire avec de très haut niveau technique et professionnel : « Le président Nicolas Maduro et les organismes de l'État ont été très clairs, l'enquête doit aboutir qui que ce soit qui tombe. »

Et il a condamné le fait que, comme d'habitude, les porte-parole de l'opposition vénézuélienne viennent défendre toute personne impliquée dans des faits de corruption et de trahison envers la Patrie.

« On ne donne à personne une responsabilité qui lui permette de remettre le cerveau de l'entreprise à l'impérialisme nord-américain là où il se trouve. Il faut souligner que cette entreprise, qui avait le contrôle en 2002, est une entreprise nord-américaine, des États-Unis, et que c'est la même entreprise à laquelle ils avaient remis la gestion de l'industrie pétrolière nationale. Imaginez où nous allions, le précipice dans lequel nous allions tomber. Un autre 11 avril était-il en préparation ? Pour l'enquête, » a-t-il noté.

Il est important de rappeler que ce lundi, le ministère public a annoncé l'arrestation, dans la matinée, de l'ancien ministre du pétrole, Pedro Téché, à Rui, et de ses plus proche collaborateurs. Le bureau du procureur, dans un communiqué, a expliqué que « parmi les différentes choses qui lui sont reprochées, se trouve la remise du système de contrôle et de commandement automatique, connu sous le nom de cerveau de PDVSA, à une entreprise contrôlé par les services de renseignement des États-Unis, violant, ainsi tous les mécanismes légaux et notre souveraineté nationale. »

