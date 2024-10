Venezuela : Le coup d'Etat contre Gustavo Petro a aussi pour but d'agresser le Venezuela

Telesur, 30 septembre 2024

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré lundi que l'un des objectifs du coup d'Etat qu'ils veulent exécuter contre Gustavo Pétro pour instaurer un gouvernement servile d'agresser le Venezuela.

« Les États-Unis et les paramilitaires de Colombie ont besoin que Pétro quitte la présidence en 2025 pour utiliser cela contre la révolution bolivarienne. »

Et il a ajouté que « ce scandale d'espionnage a démontré que les mêmes individus qui veulent me tuer, veulent aussi amener la violence, la guerre civile au Venezuela, l'extrême droite de Colombie, du Venezuela, alliées pour détruire notre pays, ce sont les mêmes qui ont les plans pour renverser Pétro. »

À propos du système d'espionnage « Pegasus », conçu par Israël, le président a souligné que derrière, « il y a un grand réseau, une conspiration contre la Révolution Bolivarienne », dans un contexte dans lequel « se préparent aussi des incursions terroristes contre le Venezuela. »

D'autre part, il a dénoncé le fait que derrière tous les plans contre le Venezuela, le président Gustavo Pétro en Colombie, la gauche et le progressisme en Amérique latine, il y a les États-Unis d'Amérique du Nord, les paramilitaires, l’extrême-droite, c'est-à-dire, l'internationale fasciste.

Et il a ajouté qu'ils veulent mettre en place un Gouvernement ennemi et a exhorté le peuple colombien à ne pas permettre qu'on renverse le président.

De plus, Maduro a indiqué que « la révolution démocratique, socialiste et bolivarienne suit son cours. J'ai décidé que la Constitution devait être respectée. Au Venezuela, on va respecter la loi, la Constitution et la volonté du peuple. Notre peuple a de plus en plus de morale. »

