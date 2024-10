Venezuela : Le Gouvernement réagit au veto du Brésil à l'entrée du Venezuela dans les BRICS

Communiqué

La République Bolivarienne du Venezuela remercie le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, son Gouvernement et le peuple russe héroïque pour avoir invité le président Nicolas Maduro Moros à participer au sommet des BRICS+ à Kazan.

Le Venezuela, qui possède non seulement les plus grandes réserves énergétiques du monde, mais est aussi l’étendard des valeurs, des principes et de la vision de la construction d'un monde équitable, multicentrique et pluripolaire, a reçu l'appui et le soutien des pays participant à ce sommet pour l’officialisation de son entrée dans ce mécanisme d'intégration.

Mais, par une action qui contredit la nature et le postulat des BRICS, la chancellerie brésilienne (itamaraty) dirigée par l'ambassadeur Eduardo Paes Saboia a décidé de maintenir le veto que Bolsonaro avait appliqué au Venezuela pendant des années, reproduisant la haine, l'exclusion et l'intolérance encouragées par les centres de pouvoir occidentaux pour empêcher, pour l'instant, l'entrée de la patrie de Bolivar dans cette organisation grâce a une action qui constitue une agression du Venezuela et un geste hostile qui s'ajoute à la politique criminelle de sanctions qui a été imposée à un peuple courageux et révolutionnaire comme le peuple vénézuélien.

Le Venezuela honore le Sud et l'Est du monde par sa défense inébranlable de l'autodétermination et de l'égalité souveraine des États. Aucune ruse ou manœuvre conçue contre le Venezuela n'arrêtera le cours de l'histoire. Un nouveau monde est né ! Le Venezuela fait partie de ce monde libre et sans hégémonisme.

Le peuple vénézuélien ressent de l'indignation et de la honte pour cette agression inexplicable et immorale de la chancellerie brésilienne (itamaraty) qui maintient la pire des politiques de Jair Bolsonaro contre la Révolution Bolivarienne fondée par le commandant Hugo Chavez.

Ce sommet historique pour un nouveau monde de paix, de justice et de développement partagé a été un franc succès. Nous félicitons le président Poutine et son Gouvernement pour leurs apports extraordinaires, comme dirait le Libérateur Simon Bolivar, à l'équilibre universel.

Caracas, 24 octobre 2024

