Venezuela : Le Venezuela a-t-il la possibilité d'entrer dans les BRICS+ ?

par José A. Amesty Rivera,

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le 16e sommet des BRICS+ qui a eu lieu du 22 au 24 octobre 2024 à Kazan, Russie, est achevé. Il a eu une répercussion historique avant, pendant et après sa célébration. Il a généré des attentes autour de l'entrée de nouveaux participants et il y a eu des surprises : l'une d'entre elles a été le veto que le Brésil a mis à l'entrée du Venezuela dans les BRICS+ plus. d'autre part, « il a été suivi attentivement par toute la Majorité Mondiale et avec perplexité par une grande partie de l'ordre occidental décadent. »

À propos de la question que pose le titre de cet article, nous allons voir que le Venezuela a de nombreuses possibilités et de nombreuses voies pour entrer dans cet organisme malgré le véto du Brésil.

Quelques éléments importants :

Le premier sommet du BRIC a eu lieu à Ekaterimburgo en 2009, c'est là que les dirigeants élus des quatre premiers pays (Brésil, Russie, Inde et Chine) on annonce officiellement Le Ray adhésion au bloc économique du BIC. Ensuite, en décembre 2010, l'Afrique du Sud a été invitée dans ce bloc, ce qui a donné naissance aux BRICS.

Les premiers objectifs de ce bloc:

–Renforcer sa position dans le monde à travers une coopération active entre membres, grâce aux principales puissances à économies émergentes.

–Créer les conditions pour une coopération réelle et un renforcement significatif du potentiel économique et technologique des pays membres.

3. Ensuite, en 2015, les BRICS se sont réunis à Ufa, Russie et on lançait la nouvelle banque de développement (NBD) des BRICS en s'engageant sur les principes suivants :

–Promouvoir le développement pour tous

–Être transparent et démocratique

–Fixer de forts standards et s'assurer de leur respect

–Promouvoir le développement soutenable.

4. La nouvelle banque de développement (NBD) a commencé à fonctionner réellement en juillet 2014 et les membres fondateurs des BRICS ont apporté 100 000 000 000 de dollars comme capital autorisé de la banque. Chaque membre fondateur possède une participation égalitaire dans la NBD et contribue aux actifs de la Banque avec une part égalitaire. D'autres pays sont devenus membres de la NBD depuis sa création.

5. Avec la NBD, les BICS sont mis en marche l'accord de réserve de contingence (CRA) dont l'objet est de fournir de l'argent liquide aux pays qui traversent des difficultés économiques. À la différence de la NBD, le CRA n'est pas sujet à des contributions égalitaires et la Chine a apporté 41 % des actifs initiaux de cet accord.

6. Maintenant, après ce qui a été exposé, on va chercher à montrer que les BRICS+, depuis le début, ont une structure qui s'est renforcée et à évolué au cours des ans, comme nous allons le voir:

Parmi les objectifs indiqués par le document officiel de l'Association « stratégies BRICS », se trouvent les suivants:

–Rechercher une croissance économique inclusive pour éradiquer la pauvreté, aborder le chômage et promouvoir l'inclusion sociale (un objectif clé des BRICS).

–Renforcer les efforts pour garantir une croissance de meilleure qualité grâce à un développement économique innovant basé sur des technologies avancées et le développement de capacités afin de construire une économie de la connaissance.

–Faire des efforts pour une meilleure interaction et une meilleure coopération avec les pays qui n'appartiennent pas aux BRICS ainsi qu'avec les organisations et les forums internationaux. Les membres des BRICS travailleront avec la communauté patronale de leur pays pour mettre en place la stratégie. L'objectif des BRICS est de fonder une coopération plus étroite entre les cercles patronaux et les pays des BRICS.

–Parmi les objectifs et les défis des BRICS se trouve également le développement de calculs en monnaies nationales pour accélérer la croissance économique. Cela doit être l'un des domaines de coopération pour atteindre ensemble une croissance économique.

Ces objectifs fixés par les BRICS donneront un nouvel élan à la coopération économique mondiale. Par exemple, le commerce et les investissements des BRICS avec les pays à faibles revenus ont servi de principal système de soutien après la crise financière mondiale.

7. Le document officiel intitulé « Stratégies BRICS » précise les fonctions suivantes:

Améliorer l'accès aux marchés et faciliter les interconnexion entre les marchés. Promouvoir le commerce et l'investissement mutuel et créer un environnement patronal favorable aux investisseurs et aux patrons dans tous les pays membres des BRICS. Élargir et diversifier la coopération commerciale et la coopération dans les investissements pour contribuer à la création de valeur ajoutée entre les pays des BRICS. Renforcer la coordination des politiques macro-économiques et augmenter la résilience face aux crises économiques extérieures. Faciliter l'échange d'informations grâce au secrétariat virtuel des BRICS et à la plate-forme d'échanges économiques des BRICS ainsi que d'autres plates-formes.

8. Et enfin, les pays membres des BRICS possèdent des caractéristiques qui sont considérées comme très importantes pour son potentiel de croissance économique, comme la grande extension territoriale, la richesse en ressources naturelles et la population absolue, ce qui peut se traduire par de plus grandes opportunités et plus de compétitivité.

– A ces facteurs de croissance s'ajoutent d'autres traits caractéristiques des économies émergentes :

Revenu par tête plus faible que la moyenne Potentiel de croissance rapide Volatilité de leurs marchés

Les BRICS+ ont une structure administrative, des objectifs, des défis, des principes, des fonctions et des caractéristiques qui révèlent que le Venezuela remplit les conditions pour pouvoir entrer dans cet organisme.

En outre, l'écrivain Luis Britto Garcia indique que « comme alternative, les BRICS+ proposent une devise soutenue à 40 % par l'or et les ressources naturelles et à 60 % par un panier de monnaies des membres qu'on appelle cinq–R pour sa composition à réaux, roupies, roubles, renminbis et rands. Le Venezuela, le pays qui a la première réserve d'or d'Amérique latine et la seconde d’Amérique malgré le vol effectué par la banque d'Angleterre pourrait contribuer à ce soutien qui, à son tour impliquerait la dédollarisation mondiale, la dilution de l'effet des mesures coercitives unilatérales et la fin du monde unipolaire.

Enfin, pour préciser les possibilités et les voies qu'à le Venezuela pour faire partie des BRICS+, nous allons voir quels critères et quelles conditions ont été appliquées jusqu'à présent dans le processus d'admission des nouveaux membres.

Les BRICS+ ont incorporé des membres dans trois institutions différentes :

–les membres fondateurs

–Les BRICS+

–La nouvelle banque de développement (NBD)

Les procédures n'ont pas été identiques dans chaque cas, mais ce sont des expériences qui ont donné des informations et ont eu une incidence sur la manière dont les négociations et les délibérations suivantes concernant les pays à incorporer se sont déroulées, où elles se sont déroulées et à quel moment.

Tous les pays sont entrés avec la protection de l'un des pays membres, presque toujours le membre fondateur issu de la même région.

Tous ces pays ont des liens économiques importants avec plusieurs membres fondateurs.

Des efforts ont toujours été faits pour maintenir une représentation équitable de toutes les régions auxquelles appartiennent les pays fondateurs.

Une autre possibilité est de devenir associé de la nouvelle banque de développement MBD en respectant toutes les conditions nécessaires et ainsi de devenir un associé potentiel des BRICS+.

Il était évident que le Venezuela réunit presque la totalité des critères pour devenir membre des BRICS+. De plus, tous les traits, les symboles, le langage corporel et l’attitude des membres des BRICS+ à Kazan, Russie, envers le Venezuela ont été évidents.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/10/29/internacional-tiene-venezuela-posibilidades-de-ingresar-a-los-brics/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/10/venezuela-le-venezuela-a-t-il-la-possibilite-d-entrer-dans-les-brics.html