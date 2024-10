Venezuela : Un plan en 8 points pour le bien-être des enseignants

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas, Maduro Moros, a fait savoir que le Gouvernement bolivarien qu’il préside a activé un plan en 8 points pour le bien-être des travailleurs de l’éducation.

« Nous allons vers une nouvelle économie intégrale pour tous et la récupération de l'intégration complète des travailleurs. C'est pourquoi, parallèlement, nous avons activé 8 points d'action pour améliorer la qualité du travail et la vie de l'enseignant vénézuélien. »

Et il a précisé : « le premier point, c'est la santé, la dette chirurgicale, odontologique, ophtalmologique, des médicaments, avec un plan spécial fonctionnel. »

Le second point, c'est le logement : « Nous envisageons dans cette période, cette année, et l'année prochaine, de remettre directement au moins 25 000 logements, en augmentant les objectifs chaque année. »

Un autre point « est la subvention du passage de tous les enseignants du pays à La, carte que nous sommes en train de leur remettre. » ce point, concernant aussi l'alimentation grâce à la fourniture à plus de 500 000 enseignants du « Clap enseignant. »

Le cinquième point concerne les politiques de crédit « à travers un système spécial, qui a été conçu, quelque chose de semblable au crédit Cashea mais avec plus de bénéfices pour que l'enseignant ait accès à l'acquisition de la ligne blanche, de la téléphonie et d'autres produits prioritaires. »

Le sixième point concerne l'intensification de la formation intégrale de l'enseignant grâce à la remise de bourses pour qu'il perfectionne sa formation de façon permanente.

Concernant le septième . Le président a déclaré : « le Gouvernement bolivarien activera une dotation complète d'uniformes, de vêtements et de chaussures, pour que l'enseignant vénézuélien ait ces produits de façon digne. »

Pour le huitième point, il a appelé au retour « des enseignants sur leur source de travail, en précisant qu’au Venezuela il y a plus de 200 000 enseignants dans les diverses activités publiques, et il a lancé un appel aux enseignants pour qu’ils réintègrent les salles de classe dans les écoles et les lycées par amour pour leur vocation et par amour pour ce pays. »

Le président Maduro a lancé appel à toutes les communautés du pays pour qu'elles collaborent avec tous les enseignants pour qu'ils retournent dans leurs salles de classe, parce qu'on en a besoin pour renforcer le système éducatif vénézuélien.

« Ce sont 8 points d'action qui doivent être parallèles au rétablissement intégral de la vie de ceux qui doivent avoir la plus grande dignité, le maître et la maîtresse. Tout notre soutien à nos maîtres et à nos maîtresses du Venezuela. »

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/09/activados-ocho-frentes-de-accion-para-el-magisterio-venezolano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/10/venezuela-un-plan-en-8-points-pour-le-bien-etre-des-enseignants.html