Amérique latine : Implications du retour de Trump

L'analyse international Alfredo Jalife analyse pour Telesur la récente victoire de Donald Trump aux élections présidentielles des États-Unis et son impact sur la région, les erreurs stratégiques du parti démocrate et les changements qui pourraient surgir dans la géopolitique internationale.

Alfredo Jalife signale que le parti démocrate n'a pas réussi à conserver le soutien de la classe ouvrière étasunienne, ce qui a incité ce groupe à voter républicain, et il souligne « l'effet Gaza » et l'inflation comme éléments décisifs qui renforcé le vote en faveur de Trump dans des états clés comme la Pennsylvanie et le Michigan.

Le mécontentement de la classe ouvrière envers les démocrates

Pour Jalife, le parti démocrate s'est éloigné progressivement de ses ouvrières et a adopté des positions qui, à son avis, sont plus alignées sur les intérêts des élites et d'un groupe ploutocratique.

Cela a provoqué « un exode d'électeurs traditionnels du parti » qui, lors de de ces élections, ont opté pour soutenir Trump. Selon l'expert mexicain, ce phénomène a été évident dans les états industriels du Nord du pays où le mécontentement pour l'augmentation du prix des aliments et de l'essence a été palpable.

Jalife explique que malgré les efforts du Gouvernement de Biden pour contrôler « l'inflation de base »–une mesure statistique qui exclut les aliments et l'énergie–la réalité économique a été de plus en plus difficile pour beaucoup de citoyens.

On observe cette frustration, par exemple, dans le syndicat des chauffeurs de camion qui soutiennent traditionnellement le parti démocrate mais qui, à cette occasion, ont décidé de changer leur vote, et on soupçonne même que beaucoup de ses membres ont encouragé activement à voter en faveur de Trump.

La « surprise du Michigan et « l’ effet Gaza »

Un autre facteur important dans cette élection a été ce qu'on appelle « l’ effet Gaza », au Michigan, un état avec une importante population arabo-américaine.

Jalife souligne que la communauté a Michigan, composée par 800 000 personnes environ, a joué un rôle crucial dans le résultat de cette élection, à cause de son mécontentement envers la politique de Biden concernant le conflit à Gaza.

D'après l'analyste, ce segment démographique, traditionnellement proche du parti démocrate, c'est senti trahi par la position du Gouvernement des États-Unis favorable à Israël et contre les intérêts palestiniens, ce qui aurait fait pencher la balance en faveur de Trump au Michigan, marquant une tendance de désinfection envers les démocrates parmi les groupes ethniques qui auparavant étaient ses alliés naturels.

Perspective pour l'Amérique latine : la politique énergétique et les alliances géopolitiques

L'un des problèmes les plus importants que Jalife abord concernant l'Amérique latine est l'impact de la victoire de Trump sur la politique énergétique dans la région.

Il identifie Lula Da Silva, président du Brésil, comme l'un des grands perdants de l'élection de Trump. Selon l'analyste, Lula avait des bonnes relations avec le Gouvernement de Joe Biden, centrées sur un ordre du jour d'énergies propres et des politique environnementales qui coïncident avec les priorités du parti démocrate.

Avec le retour de Trump, qui défend ouvertement l'industrie pétrolière, ces relations deviennent incertaines. Jalife affirme : « Lula a parié sur tout un modèle de transition énergétique et d'accords environnementaux et Trump n'est pas un allié pour cette sorte de politique. »

« Avec Trump, revient à la Maison-Blanche un président ouvertement favorable à l'industrie pétrolière » déclare Jalife et il suggère que ce changement pourrait profiter à des pays pétroliers comme le Venezuela puisque la position pro-pétrole de Trump allègerait les pressions sur les nations qui dépendent de cette industrie. Mais cela ne pourrait arriver que si le président élu abandonnait la politique de sanctions contre le Venezuela mise en place dans le passé.

Mais ce retour à la politique pétrolière de Trump pourrait aussi provoquer des tensions avec d'autres pays de la région qui ont adopté des politiques environnementales centrées sur les énergies propres. C'est pourquoi il pense que le Mexique pourrait affronter des difficultés à cause de l'ordre du jour à environnementaliste de son Gouvernement, étant donné que Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, a défendu une position favorable à l'énergie verte et contraire à l'énergie nucléaire. Mais cette politique pourrait changer selon Jalife.

Le nouvel échiquier géopolitique : le rapprochement avec la Russie et la Chine

Une autre dimension de cette analyse est centrée sur les relations internationales des États-Unis sous la présidence de Trump. L'analyste prévoit un possible rapprochement entre Trump et le président russe, Vladimir Poutine, un retournement qui pourrait également reconfigurer les alliances géopolitiques en Amérique latine.

Selon Jalife, cette stratégie pourrait se traduire par une pression plus faible de Washington sur les pays de la région qui ont des relations avec la Russie ou la Chine. En outre, Jalife souligne que Trump a remis en question la politique de dépenses militaires en Ukraine et suggéré qu’il pourrait diminuer le soutien des États-Unis au conflit en Ukraine, ce qui se répercuterait sur les dynamiques de pouvoir au niveau mondial.

Il mentionne aussi le rôle que pourraient jouer d'autres acteurs clef comme Elon Musk qui, selon lui, est l'un des grands gagnants de cette élection.

Pour Jalife, Musk pourrait influer sur les décisions du Gouvernement de Trump, en particulier dans des domaines comme l'exploitation des mines de métaux rares et la technologie des communications, ce qui, à son tour pourrait avoir des implications sur les entreprises d'Amérique latine qui dépendent de la technologie et les plates-formes digitales des États-Unis.

