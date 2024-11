Cuba: Les intempéries entravent le rétablissement de Guantanamo

par Roberto Morejón

La détérioration des conditions météorologiques dans l'est de Cuba en raison des intempéries ajoute des difficultés au déploiement extraordinaire de forces et de ressources pour récupérer quatre municipalités touchées par le passage dévastateur, le 20 octobre, de l'ouragan Oscar, qui s'est ensuite transformé en tempête tropicale.

La protection civile a évacué des dizaines de milliers de personnes vivant dans des zones dangereuses dans 7 municipalités de la province orientale de Guantanamo, dont les sols sont saturés par les pluies diluviennes de l'ouragan Oscar.

Les Cubains sont engagés dans un programme de récupération dans les quatre municipalités les plus durement touchées par l'ouragan Oscar, dont les fortes pluies ont provoqué des inondations jamais vues auparavant dans ces endroits.

Les habitants des municipalités d'Imías, de San Antonio del Sur, de Baracoa et de Maisí ont reçu un soutien soutenu de la part d'autres provinces, de membres du ministère de l'intérieur et des forces armées révolutionnaires.

Ils y travaillent sans relâche, bien que la liste des dégâts soit longue, puisque plus de 12 000 maisons sont endommagées, certaines complètement, plus de 56 kilomètres de routes sont endommagés et un peu moins de 10 000 hectares de cultures ont été endommagés par les vents et les pluies.

Face à cette situation, le gouvernement cubain, les habitants d'autres provinces et les organisations et pays internationaux (sic!) ont apporté leur contribution en fournissant de la nourriture, du matériel de santé, des médicaments, des vêtements et des tuiles.

Ce va-et-vient incessant devient plus complexe lorsque le territoire oriental est exposé à une détérioration des conditions météorologiques, avec l'arrivée de fortes averses.

Pendant ce temps, Cuba continue de souffrir d'une situation tendue en matière de production d'électricité, compte tenu de la nécessité d'entretenir ses centrales thermoélectriques vieillissantes et des pannes de certaines d'entre elles.

Le manque de combustible pour le fonctionnement des équipements de production distribués et l'impossibilité, pour des raisons logistiques, de localiser le combustible disponible aussi rapidement que nécessaire aux points clés, accentuent également les difficultés du système électrique national.

Le ministre de l'énergie et des mines, Vicente de la O Levy, a souligné l'impossibilité pour Cuba d'accéder au marché du combustible et des pièces détachées pour les centrales thermoélectriques en raison du blocus américain.

Malgré plusieurs facteurs défavorables, la récupération dans l'est de Cuba se poursuivra dès que les nouvelles conditions météorologiques le permettront.

