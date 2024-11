Cuba–Venezuela : Un accord à fort impact social

par María Josefina Arce

Vingt-quatre ans se sont écoulés depuis la signature de l'accord global de coopération Cuba-Venezuela, qui a permis, pendant plus de deux décennies, de développer de multiples projets à fort impact social.

Le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, et le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chávez, ont signé l'accord à Caracas, ce qui a ouvert la voie à une vaste collaboration solidaire au profit des deux peuples.

Cet accord a permis de coordonner les programmes sociaux mis en œuvre par la révolution bolivarienne au profit de tous les Vénézuéliens, en particulier des secteurs les plus vulnérables.

Ainsi, avec la coopération de Cuba, Barrio Adentro est né pour apporter des soins de santé dans tous les coins, même les plus reculés, de la nation sud-américaine.

La présence d'agents de santé cubains au Venezuela a permis de sauver d'innombrables vies et d'offrir des millions de consultations. Ce programme, comme l'ont souligné les autorités vénézuéliennes, a été l'un des points forts du contrôle de la pandémie de COVID 19 dans le pays sud-américain.

Mais l'accord de coopération intégrale Cuba-Venezuela a également atteint d'autres domaines tels que l'éducation, le sport, la culture, la communication et l’énergie.

En fait, l'aide des éducateurs de Cuba et la mise en œuvre de la méthode d'alphabétisation cubaine "Yo sí puedo" (Oui, je peux) ont permis à l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, de déclarer le Venezuela Territoire exempt d'analphabétisme en 2005.

Dans le domaine de la culture, il convient de souligner le soutien et la création des Colmenitas Bolivarianas, un projet socioculturel visant à promouvoir les valeurs chez les enfants et les familles, inspiré par la compagnie cubaine de théâtre pour enfants La Colmenita.

Plus d'un millier de projets ont été développés conjointement dans le cadre de l'accord, qui a renforcé les relations entre les deux peuples et a été le préambule pour faire avancer l'unité régionale.

Comme l'a dit le président cubain Miguel Díaz Canel, ce qui est célébré chaque 30 octobre est plus qu'un nouvel anniversaire de l'accord, c'est le moment où l'intégration de Notre Amérique est devenue plus étroite et plus possible.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/368881-un-accord-a-fort-impact-social