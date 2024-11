États-Unis : Donald Trump à nouveau président

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar Infos

Les États-Unis ont un nouveau président : Donald Trump a gagné les élections avec le vote populaire et le vote électoral bien qu’on ne connaisse pas encore les résultats officiels des états de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin dans lesquels il a un large avantage.

Tramp, le candidat du parti républicain, devance de 34 points son adversaire, la démocrate, Kamala Harris.

Les états dans lesquelles Trump a obtenu le plus de devoirs sont le Texas avec 40 votes électoraux, la Floride avec 30, l'Ohio avec 17 et le Tennessee 11.

En Indiana, il a obtenu 11 voix, au Kentucky (8), West Virginia (4), Mississippi (6), Alabama (9), Floride (30), Carolina du Sud (9), Oklahoma (7), Arkansas (6), Dakota du Sud (3), Nebraska (2), Wyoming (3), Louisiane (8).

Pour sa part, Kamala, Harris était en tête dans l'état de New York 28 voix dans le Vermont (3), Massachussets (11), Connecticut (7), Rhode Island (4), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (19), Delaware (3), Colorado (10), Washington D.C.(3), Maine Distrito 1 (1), California (54), Washington (12), Nebraska Distrito 2 (1), New Hampshire (4), Nuevo México (5), Oregon (8), Hawaii (4) et Virginie (13).

En apprenant que les républicains avait obtenu la majorité des sièges au Sénat, les autorités officielles du parti démocrate ont indiqué que Kamala Harris ne s'adresserait pas à ses électeurs ce soir.

Au Sénat, il y aura 51 sénateurs républicains face à 42 démocrates, ce qui renforce la formation du cabinet du futur président des États-Unis et aura une incidence sur la désignation des juges de la cour suprême, au cas où il y aurait des postes vacants.

Carrière politique, données biographiques

Donald John Trump est né le 14 juin 1946 à Queens (New York) et il a transfiguré la politique des États-Unis.

Fils d'une famille d'origine allemande, il est diplômé en finances et à 28 ans, il a pris les rênes de l'empire immobilier familial et construit une fortune qui n'est pas exempte de controverses à cause de dettes d'évasions fiscales.

Sa carrière politique ne s'explique pas uniquement par succédé dans les affaires. La réputation qu'il a acquise dans le monde du spectacle de la télévision avec sa propre émission « The Apprentice », dans laquelle il renvoyait les candidats qui aspiraient à travailler dans son entreprise, a joué un rôle crucial dans son ascension.

En 2015, sa descente des escalators dorés de la Trump Tower pour annoncer sa candidature à la présidence a d'abord été considérée comme une blague par le Parti républicain. Cependant, son image d'outsider et son message de « rendre à l'Amérique sa grandeur » l'ont catapulté vers l'investiture. En promettant de construire un mur à la frontière, Trump a réussi à toucher la classe ouvrière blanche qui se sentait victime de la mondialisation et aspirait à un changement radical.

Contre toute attente, il a remporté l'élection présidentielle de 2016 face à Hillary Clinton. C'est ainsi qu'est né le « trumpisme », un mouvement politique qui a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis et a influencé les populistes de droite dans le monde entier. Les discours incendiaires et le style provocateur de Trump ont suscité des débats passionnés et transformé le paysage politique mondial.

https://www.telesurtv.net/donald-trump-gana-elecciones-presidenciales-de-ee-uu-y-republicanos-obtienen-mayoria-en-el-congreso/

