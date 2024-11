International: Le coup de poignard dans le dos de Lula au Venezuela est censé précéder une nouvelle escalade de la guerre impériale. Préparez-vous à riposter.

Alors que l’impérialisme et le fascisme s’autodétruisent, ils se déchaînent et vont bientôt devenir encore plus agressifs qu’ils ne le sont déjà. Et certains acteurs, comme le président brésilien Lula, participent à cet assaut tout en se présentant comme des alliés de la justice. Cette semaine, le gouvernement brésilien a empêché le Venezuela de rejoindre le groupe économique BRICS, allant à l’encontre des souhaits de la Russie et des autres États véritablement anti-impérialistes. Cette trahison n’a pas seulement permis à Washington de continuer à étrangler économiquement le peuple vénézuélien ; elle a également prolongé la durée de vie de la machine à massacrer industrielle sioniste en Palestine. La leçon à tirer de tout cela est que les BRICS, bien qu’ils méritent absolument d’être soutenus, ne sont pas seuls capables de vaincre la bête impériale ; l’aspect économique n’est qu’un front dans cette lutte, qui nécessite également une résistance militaire. C’est ce que des forces comme la Russie ont compris.

Maintenant que la faction de Lula au sein des BRICS a révélé son programme capitulationniste et obstructionniste, nous devons adopter une attitude qui va à l’encontre du pacifisme que cette faction représente. Nombreux sont ceux qui ont été trompés avec succès en croyant que Lula était une source d’espoir, mais les contradictions de cette pensée sont désormais exposées au grand jour. Les forces anti-impérialistes ne peuvent pas triompher en faisant confiance à des dirigeants qui se sont montrés compromis ; la logique selon laquelle des personnalités comme Lula fonctionnent, selon laquelle on peut soi-disant construire une économie séparée de celle des États-Unis tout en les apaisant, s’effondre dans la pratique. Les BRICS continueront de se renforcer, mais ce sera malgré le capitulationnisme du Brésil, et non à cause de lui ; ce sont des membres résolument anti-américains comme la Chine, la Russie et l’Iran qui le font avancer.

Ces pays sont aussi ceux qui ont apporté une aide matérielle à la lutte palestinienne ; ils ont accueilli des négociations pour l’unité de la Palestine et ont soutenu militairement la résistance. De nombreux acteurs du camp de l’empire affirment soutenir la Palestine, mais leur « soutien » est totalement creux. Les démocrates, les Saoudiens, Erdogan et le roi de Jordanie ont tous affirmé qu’ils étaient contre le génocide. Pourtant, comme eux, Lula et sa faction politique fournissent une aide cruciale au massacre de masse. Quelle que soit la force de ses propos lorsqu’il dénonce l’extermination des Palestiniens, il a agi pour saboter la lutte contre la domination de Washington, ce qui équivaut à prolonger le massacre de Gaza.

Plus l'empire perdure, plus le sionisme perdure, ce qui rend la trahison du Brésil d'autant plus odieuse. Le prix à payer pour ce revers est la perte de plus d'âmes, en Palestine et ailleurs. Nous devons garder cette réalité à l'esprit alors que l'hégémonie tente d'étendre la destruction à une nouvelle grande guerre, avec comme prochain adversaire préféré de l'empire la Chine.

L’ aile dominante de notre classe dirigeante aux États-Unis a pour objectif d’installer sa candidate favorite, Kamala Harris, et de faire avancer le même projet de déstabilisation que celui poursuivi par Hillary Clinton. Si les élections tournent dans l’autre sens, notre État profond mettra en œuvre un plan pour pousser Trump dans la même direction ; le facteur le plus important est l’équilibre des forces, qui n’est pas encore suffisamment en notre faveur. Pas assez pour empêcher des choses comme les génocides perpétrés par « Israël », ou pour traduire les auteurs de ces crimes en justice.

Les guerres par procuration de Washington ont échoué et la Chine continue d’affaiblir son emprise économique, mais cette semaine a montré que l’empire conserve d’importants atouts. En plus de Lula, il dispose de Modi, qui a opposé son veto à l’entrée du Pakistan et de la Turquie dans les BRICS. La Russie et la Chine restent les forces les plus puissantes au sein des BRICS, il ne faut pas l’oublier ; l’importance de la présence du Brésil et de l’Inde à ses côtés pour Washington est que cela permet à l’hégémon d’être mieux placé pour faire plus de dégâts.

Ces dégâts ne suffiront pas à vaincre la Chine, ni l’autre grand adversaire de l’empire, l’Iran. Les manœuvres militaires à venir se retourneront certainement contre les impérialistes, comme elles se sont retournées contre eux lorsqu’ils ont choisi de se battre contre la Russie. Le danger réside dans le nombre de vies que l’hégémonie pourrait prendre lors de son effondrement. Il ne fait aucun doute que le front uni anti-impérialiste sera capable de soumettre l’hégémonie, mais dans leurs tentatives désespérées de survivre, les agresseurs espèrent provoquer une catastrophe plus grande que la Seconde Guerre mondiale. Ils sont déjà en place pour tuer des centaines de milliers de personnes supplémentaires en Palestine, bien que le Hamas ait fait en sorte que le plan de colonisation de Gaza ne soit pas mis en œuvre.

Le principal facteur susceptible d'augmenter le nombre de morts est l'action des traîtres. Pas seulement Lula, qui est facilement reconnu comme un faux allié, mais aussi les nombreux acteurs politiques du monde entier qui promeuvent une version du « communisme » compatible avec l'impérialisme.

Parmi ces acteurs figurent les nombreux partis communistes qui se sont opposés à l’opération russe visant à sauver le Donbass du nettoyage ethnique . Les opportunistes dogmatiques du KKE grec, les pan-gauchistes du PSL américain , les PC européens qui agissent en tant que partis sociaux-démocrates, les PC du monde entier qui adhèrent à une vision trotskiste de la géopolitique, tous ont abandonné le peuple du Donbass en vilipendant l’action russe. Ces forces demeurent un problème, car elles ont le potentiel de conduire les partisans de la Palestine dans une direction fondamentalement compatible avec l’impérialisme. Elles sont cependant contestées par les partis communistes qui ont pour principe l’anti-impérialisme. Et en fin de compte, les éléments de principe l’emporteront contre les partis opportunistes, comme les bolcheviks ont vaincu les opportunistes de la Deuxième Internationale .

Pour l’emporter, nous devons cependant éviter l’erreur sous-jacente qui est à l’origine de tout cet opportunisme et de cet idéalisme récents : l’erreur de la pensée mécaniste, qui suppose que la lutte doit se dérouler selon une formule fixe. Lorsque les gauchistes ont cru que Lula était digne de confiance, malgré son passé d’occupation militaire d’Haïti pour le compte de Washington, cette confiance injustifiée est venue d’un état d’esprit qui considérait cette lutte comme une ligne droite. Les BRICS ne peuvent certainement pas inclure des acteurs qui cèdent à la pression américaine ; nous pouvons certainement compter sur le processus de transition multipolaire pour s’achever sans prendre de nouvelles mesures. C’est le genre d’attitude passive qui est beaucoup trop répandue à notre époque de consommation de fandom sur les réseaux sociaux. L’ennemi impérial ne va pas arrêter sa violence à cause des seules actions des BRICS ; la résistance physique est indispensable, c’est pourquoi des pays comme la Russie et l’Iran se sont engagés à cette résistance.

L'empire va-t-il déclencher sa nouvelle grande guerre d'ici la fin de l'année ? Si c'est le cas, l'Iran sera en mesure de paralyser gravement la machine de guerre américaine. La Chine et la RPDC seront également prêtes à soumettre l'hégémonie, que la Russie et l'Axe de la Résistance ont déjà considérablement affaiblie. Le capital financier monopoliste intensifiera donc sa guerre contre le peuple américain lui-même, en utilisant les élections comme une opportunité pour provoquer de nouveaux événements du 6 janvier et réprimer la contestation.

Rien de tout cela ne peut inverser le déclin du dollar. Malgré les sabotages du Brésil et de l’Inde, les BRICS vont continuer à consolider leurs progrès ; Cuba et la Bolivie viennent de les rejoindre, et les BRICS ont lancé une monnaie blockchain qui affaiblit les sanctions américaines. C’est tout ce que nos alliés mondiaux peuvent faire : affaiblir l’empire en dehors de ses frontières. Nous, au cœur de l’empire, ne pouvons pas espérer que les BRICS ou toute autre force extérieure nous sauvent ; même les grandes puissances militaires eurasiennes ne peuvent pas annihiler la puissance de la contre-insurrection violente des États-Unis. Nous ne serons pas non plus protégés par des personnalités nationales pseudo-anti-establishment comme Trump, qui va probablement réintégrer dans son cabinet l’agent de l’État profond néoconservateur Mike Pompeo.

La seule chose qui puisse nous permettre de survivre aux prochaines attaques de l’État et de le renverser, c’est un projet de mobilisation de masse qui soit réellement fort. Nous devons établir des liens solides avec les syndicats et avec les autres éléments de masse compatibles avec la révolution. Nous devons élargir notre front uni avec les forces au sein de la structure existante, du personnel militaire aux capitalistes de niveau inférieur, qui ont des raisons de se retourner contre le capital monopoliste. Nous devons maîtriser le travail clandestin et former nos cadres à la défense contre toutes les attaques que nos ennemis nous lancent. Seule une pratique aussi large et diligente que celle-ci peut permettre à nos organisations de rester opérationnelles au milieu d’une répression extrême et de remplir notre rôle dans la chute de l’impérialisme.

https://www.greanvillepost.com/2024/10/30/lulas-backstab-of-venezuela-is-meant-to-precede-new-imperial-war-escalations-get-ready-to-fight-back/