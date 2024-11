Venezuela: Le Venezuela continuera sur sa lancée quel que soit le vainqueur aux États-Unis

La Havane, 6 novembre, (RHC)- Le président Nicolas Maduro a assuré que, quel que soit le vainqueur des élections aux États-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump, le Venezuela poursuivra son chemin.

Celui qui arrivera à la Maison Blanche devra savoir qu'il trouvera dans la République Bolivarienne un gouvernement révolutionnaire et bolivarien, «pour dialoguer et parler politiquement sur la base du respect mutuel», a déclaré le président lors de son émission Con Maduro +.

Le président a fait remarquer que le Venezuela ne dépendra jamais du pays nord-américain et qu'il ne sera pas non plus sa colonie, car son destin est la croissance, la prospérité et le maintien de son indépendance.

Il a souligné que le destin de Caracas dépendait de «notre esprit, de nos mains, et nous n'avons pas besoin d'attendre de voir ce qui se passe aux États-Unis pour aller de l’avant».

