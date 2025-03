Venezuela : 12 ans, déjà !

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Douze années se sont écoulées depuis le choc, peut-être le plus fort depuis la mort du libérateur Simón Bolívar, que le peuple vénézuélien, la Patria Grande et le monde ont reçu avec le départ physique de notre commandant éternel Hugo Chávez.

Nous avons transformé la terrible douleur de ces heures, de ces jours et de ces années en amour, en force, en courage et en bravoure, et nous nous sommes fermement unis pour vaincre, pour lever la tête vers l'horizon et pour continuer la marche avec la conviction que nous sommes du bon côté de l'histoire, en construisant le projet bolivarien.

Chávez a été semé dans la conscience, l'esprit et l'âme pure. Nous ne l'avons pas déçu et nous ne le décevrons jamais. Vive sa mémoire et son héritage pour toujours !

