Cuba: La rencontre de Fidel avec le pape

Le pape François, Souverain Pontife de l'Église catholique et chef de l'État de la Cité du Vatican, a rendu une visite de courtoisie à midi aujourd’hui, 20 septembre 2015, au chef historique de la Révolution Cubaine, Fidel Castro Ruz.

Sa Sainteté, qui a commencé une visite apostolique et historique dans notre pays qui se poursuivra jusqu'au 22, a eu un long échange avec Fidel et ils ont été d’accord sur d'importants sujets d'intérêt liés à la cause des pauvres, à la préservation de la paix et à la survie de l’humanité.

Fidel a fait l'éloge du pape François pour sa capacité de communication, ses messages publics récurrents de solidarité en faveur des différentes couches sociales et son engagement pour le bien de l'humanité. Le pape François a remercié Cuba pour sa contribution à la paix et à la préservation de l'espèce humaine dans un monde saturé de haine et d’agressions.

Le pape François, fidèle à sa conscience et à ses convictions, se bat avec sa parole et son exemple, pour une humanité plus généreuse et plus juste dans laquelle aucune nation ne manque d'emplois, de nourriture, de médicaments et d’éducation.

Le camarade Fidel a pu apprécier dans toute sa valeur les qualités de l'illustre visiteur. Le dirigeant révolutionnaire a offert au Souverain Pontife un exemplaire de la première édition, de 1985, du livre « Fidel et la religion, » écrit par le frère dominicain, journaliste et écrivain brésilien Frei Betto.

La rencontre s'est déroulée dans un climat détendu, de respect et d'amitié. Mardi prochain, le pape François entamera un voyage à travers le pays qui accumule le plus d'or et de richesses au monde. Notre peuple observera avec dignité et respect chaque mot qui y sera prononcé dans l'espoir que l'humanité sera encore capable de préserver sa paix et sa survie.

