Uruguay: Dernier adieu à Pepe

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

« Merci, Pepe, aujourd’hui, j’ai un logement digne, » disait la pancarte que brandissaient une petite fille et sa mère tandis qu’elles faisaient la queue devant les portes du Palais Législatif pour dire adieu à José Mujica. Le femme, du nom de Verónica Márquez, les yeux pleins de larmes et la voix brisée, a dit: « C’est un jour très triste, très douloureux. Merci à aujourd’hui, nous avons un logement digne, c’est lui qui a mis en place le Plan ensemble. »

La famille Márquez est vene du département de Canelones, une périphérie populaire de Montevideo, dans le centre, pour dire un dernier adieu à celui qui a gouverné l’Uruguay de 2010 à 2015. Quand Mujica a été élu président, c’était déjà une figure historique du Mouvement de Participation Populaire (MPP) dans la coalition de gauche Front Large (FA). Mujica a donné presque 90% de son salaire par charité et a continué à vivre dans sa maison, deux gestes nouveaux dans la classe politique.

Le pèlerinage de dizaines de milliers de personnes, jeunes portant les drapeaux de l’Uruguay et du Front large, retraités, enfants et adultes, était constant et ordonné pour pouvoir entrer dans la veillée publique au Salon des pas perdus du Congrès uruguayen. Les gens debout qui attendaient sous un ciel dégagé avec le soleil se tenaient par moments silencieux, mais de temps en temps quelqu’un criait des phrases d’encouragement comme "Grand Pepe", "Le peuple est avec toi". Quand Lucia Topolansky, la compagne de vie du Pepe, est entrée au Congrès, les applaudissements ont éclaté.

Le cortège funèbre est parti avant midi de la Tour de l’Exécutif (siège du Gouvernement) avec le cercueil de Mujica enveloppé des drapeaux uruguayens et du Front Large et placé dans une petite calèche tirée par des chevaux. Au rythme de "A don José", une chanson uruguayenne identifiée avec la gauche, le passage de la caravane a suscité des applaudissements et des cris pendant les 12 kilomètres du parcours. Celui-ci a duré trois heures et le cortège s’est arrêté dans les rues emblématiques de la vie militante de Mujica, où se trouvent le siège de la coalition de gauche Front Large et celui de son parti, le Mouvement de Participation Populaire (MPP).

source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2025/05/15/el-ultimo-adios-al-pepe-video/

URL de cet article:

https://bolivarinfos.over-blog.com/2025/05/uruguay-dernier-adieu-a-pepe.html