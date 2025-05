Uruguay: José «Pepe» Mujica, le révolutionnaire qui a séduit le monde par son humilité

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

L’actuel président de l’Uruguay, Yamandú Orsi, a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux: « Nous informons avec une profonde douleur que notre camarade Pepe Mujica est mort. Président, militant, référent et meneur d’hommes. Tu vas beaucoup nous manquer, cher vieux. Merci pour tout ce que tu nous as donné et pour ton profond amour pour ton peuple».

Né le 20 mai 1935, Mujica est devenu une personnalité politique emblématique en Amérique latine et dans le monde. Il a dirigé l’Uruguay de 2010 à 2015, une période pendant laquelle il a renforcé les politiques sociales progressistes et attiré l’attention par son style de vie frugal, son rejet des privilèges du pouvoir et sa décision de ne pas quitter sa résidence, une modeste métairie près de Montevideo.

Sa lutte contre le cancer est devenue publique en a avril 2024 quand il a annoncé qu’il souffrait d’une tumeur de l’oesophage . Après avoir subi une radiothérapie et divers traitements, il avait annoncé récemment que le cancer s’était répandu et qu’il avait décidé de ne pas poursuivre les traitements.

De guérillero à président

La trajectoire de Mujica est extraordinaire. dans les années 60 et 70, il a intégré le Mouvement de Libération National-Tupamaros, une organisation de guérilla qui a combattu le croissante répression du Gouvernement en Uruguay. Sous la dictature militaire (1973-1985), il a été emprisonné pendant 13 ans dans des conditions extrêmes dont plus de 2 ans dans un puits.

Avec le retour de la démocratie, Mujica a intégré le système politique traditionnel en fondant le Mouvement de Participation Populaire à l’intérieur du Front Large, une coalition qui est devenue la première force politique du pays. Il a été député, sénateur et ministre de l’élevage avant de devenir président en 2010.

Son gouvernement s’est fait remarquer par la légalisation du mariage égalitaire, le dépénalisation de l’avortement et la réglementation du marché du cannabis, des mesures qui ont fait de l’Uruguay une référence progressiste dans la région.

L’héritage du « président le plus pauvre du monde. »

Connu comme le « président le plus pauvre du monde » pour avoir donné la presque 90%de son salaire de président et avoir conservé un style de vie austère, Mujica a transformé sa philosophie personnelle en message politique. Ses discours sur la sobriété, le consumérisme et le bonheur ont résonné dans le monde entier , en particulier parmi les nouvelles générations.

« La réussite, dans la vie, ce n’est pas d’avoir mais de donner, » répétait-il fréquemment, cristallisant sa vision de la politique comme un service et non comme un privilège.

Malgré son retrait officiel de la politique en 2020, Mujica avait conservé une forte influence dans le Front Large. sa terni!ère apparition publique importante a eu lieu en octobre dernier, à la clôture de la campagne de Yamandú Orsi, qui a finalement été élu président de l’Uruguay. A cette occasion, déjà visiblement touché par sa maladie, il avait prononcé des mots qui prennent aujourd’hui le caractère d’un testament: « Je suis un vieux qui est très près d’entreprendre la retraite dont on ne revient pas. Mais je suis heureux parce que vous êtes là, parce que quand mes bras s’en iront, il y aura des milliers de bras dans la lutte. »

Sa vision de la gauche latino-américaine.

Lors de l’une de ses dernières longues interviews, Mujica a exposé sa vision critique de l’état actuel de la gauche latino-américaine et de l’absence d’unité régionale et il a indiqué les erreurs fondamentales qui, selon lui, devraient être surmontées par les nouvelles générations de dirigeants progressistes.

« Nous, les Latino-américains, nous n’existons pas dans le monde parce que nous sommes incapables de nous mettre d’accord entre nous, » avait-il affirmé. L’une de ses principales préoccupation était l’incapacité des pays de la région à agir de façon coordonnée sur la scène internationale: « Pendant la pandémie, nous avons été incapables de nous unir pour pour faire une demande commune pour produire des vaccins, alors qu’il y a cinq pays d’Amérique latine qui en fabriquent ».

Mujica regrette l’absence d’accords de base entre les pays comme l’homologation des titres universitaires ou la coopération dans l’enseignement: « Jusqu’à quand allons-nous garder nos universités divorcées ? » Il a critiqué le destin d’initiatives comme l’UNASUR qui, selon lui, a échoué pour être tombé dans « le veto de fait », dans lequel les désaccords conduisent à abandonner les espaces communs au lieu de continuer à chercher des consensus.

Sur les dirigeants progressistes émergents, il a déclaré: « Ce sont ceux que l’histoire amène. Il faut sympathiser avec eux mais ils doivent apprendre des erreurs que nous avons commises, nous. » Parmi ces erreurs, il a souligné le fait de « confond 1re les réunions avec la réalité » et l’absence d’actions concrètes après les discours sur l’intégration.

Dans sa définition de la gauche, Mujica combine des éléments philosophiques et des éléments pratiques: « La gauche est un sentiment de solidarité et c’est le fait de distribuer avec plus de justice. Et dans un régime capitaliste, c’est la lutte pour réduire les inégalités et essayer de forger un droit de départ, de démarrage dans la vie plus ou moins similaire». Sa vision critique du consumérisme («Je suis contre cette civilisation») complétait son approche politique par une dimension éthique et écologique.

La mort de Mujica marque la fin d’une ère pour la politique uruguayenne et latino-américaine qui laisse un héritage idéologique, éthique et humain qui dépasse la frontière des générations.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/pepe-mujica-revolucionario-expresidente/

