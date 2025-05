Venezuela: La petite Maikelys Espinoza retrouve sa famille

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Une immense émotion a secoué le peuple vénézuélien mercredi, après que la petite Maikelys Espinoza soit rentrée au Venezuela dans un avion du Plan Retour à la Patrie et remise à sa mère, Yorely Bernal. Le Gouvernement des Etats-Unis l’a rendue après les démarches faites par le Gouvernement vénézuélien, et elle est rentrée dans le pays avec 226 migrants, dont 7 enfants, 37 femmes et 182 hommes.

Le ministre de l’Intérieur, Diosdado Cabello, et la députée Cilia Flores ont reçu l’enfant à Maiquetía et, après de brèves déclarations, l’ont emmenée au Palais de Miraflores à Caracas, où le président Nicolás Maduro, Yorely Bernal et Raida Inciarte, la mère et la grand-mère de la petite, les attendaient anxieusement.

« Voici la petite chérie de tous, elle est la fille et la petite-fille de nous tous, » a déclaré Maduro à son arrivée.

Il faut rappeler que le père de l’enfant, Maikelys Espinoza, est détenu au Centre de Confinement du Terrorisme (CECOT) où il a été transféré illégalement, accusé sans preuve, d’appartenir à la bande délictueuse du « Train dragua. »

Le Président Maduro, une fois que Maikelys a eu retrouvé sa mère et sa grand-mère, a remercié Jorge Rodríguez pour « toutes les démarches qu’il a accomplies en tant qu’envoyé spécial de la paix du Venezuela. Jusque’à une heure du matin, nous avons travaillé avec l’équipe de la vice-présidente exécutive, le docteur Delcy Rodríguez, Diosdado qui est toujours attentif aux migrants, Cilia, et bon, attentifs à chaque détail. »

« Je veux remercier les avocats, les mouvements civiques et les mouvements de migrants des Etats-Unis qui ont travaillé en coordination avec les mouvements du Venezuela, avec Larry Devoe, avec la main de Maikelys, avec sa grand-mère. »

« Merci à Dieu en premier lieu pour avoir ramené cette belle enfant dans les bras de sa mère. En toute justice, je dois remercier l’ambassadeur envoyé spécial de Donald Trump, Richard Grenell, et à travers lui, remercier aussi le président Donald Trump qui se trouve en pays arabes, pour cet acte de justice, » a ajouté le président vénézuélien.

Maduro a déclaré: « Il y a eu des différends et il y en aura encore mais il est possible, avec la bénédiction de Dieu, d’avancer et de résoudre beaucoup de problèmes. Je souhaite et j’espère que nous pourrons très rapidement récupérer le père de Maikelys et les 253 Vénézuéliens qui sont au Salvador. »

Il a demandé aux Vénézuéliens de continuer à se mobiliser et il a également remercié Camila Fabri de Saab pour le soutien qu’elle a apporté à la famille de Maikelys.

« Je veux remercier pour leur amour, leur solidarité, toutes les mères, toutes les grand-mères et le peuple du Venezuela pour cette famille qui se retrouve aujourd’hui. Cette belle enfant, si mignonne, si gentille, ce regard, ces boucles… »

