Chili: La paix, c’est la dignité

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Ce 26 juin, c’est le 117ème anniversaire de la naissance du président chilien Salvador Allende. Aujourd’hui, on sent sa présence. Il est un symbole affectif et effectif des luttes pour la responsabilité sociale de l’Etat, pour la démocratie, pour le socialisme, pour l’autodétermination des peuples du Sud Mondial et pour la paix dans le monde. Sa mort tragique, il y a 52 ans, marque la vie de tout un peuple qui tente de freiner les institutions néolibérales au Chili et de poursuivre le développement soutenable dans le cadre d’une nouvelle guerre froide tendue et intense qui s’intensifie dans le monde, aujourd’hui.

Son « J’accuse » devant l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1972 est toujours tragiquement d’actualité pour toute Notre Amérique dans le contexte de la campagne de l’ITT de l’époque et de l’action de la CIA: « Je dénonce le fait que mon pays est victime d’une grave agression: une attaque toujours oblique, souterraine, sinueuse mais qui n’est pas pour cela moins préjudiciable. » Anticolonialiste, il s’est vu forcé de rompre les amarres avec le Fonds Monétaire International à cause de la grave asphyxie que celui-ci organisait au Chili. Ce sont « des forces qui opèrent dans l’ombre, sans drapeau, avec des armes puissantes placées dans les lieux d’influence les plus variés, » déclarait-il avant le coup d’Etat militaire qui a fini par le renverser au prix, comme on sait, de milliers de disparus dont certains ont été brûlés, égorgés et de violations systématiques des droits de l’homme pendant 17 ans.

Elu avec le solide programme de l’Unité Populaire (UP) et ses 40 mesures (en gros semblables aux 100 mesures de la Quatrième Transformation de MORENA au Mexique), son tragique assassinat est devenu un laboratoire pour le capitalisme néolibéral, mondialisé et unipolaire. Sous l’Unité Populaire, l’Etat jouait un rôle social, il régulait et contrôlait l’économie. On envisageait des retraites justes, la prévoyance pour tous, le « demi-litre de lait » pour tous les enfants, des consultations mère-enfant dans les villages, les soins gratuits dans les hôpitaux, le droit à des bourses dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire.

Grand admirateur du Mexique et de Lázaro Cárdenas, ses mesures comprenaient la nationalisation des grandes mines de cuivre (Anaconda et Kennecot), la réforme agraire, l’élargissement de l’éducation et de la santé, la distribution de la richesse, la redistribution des terres. Soin Gouvernement a lutté pour réguler le système financier, l’orienter vers l’investissement public dans des secteurs stratégiques comme l’éducation, le logement, la culture et les arts. On a cherché à ce que les citoyens participent à la prise de décisions. Salvador Allende a créé le premier ministère de la Femme dans le pays bien que sa ministre, Carmen Gloria Aguayo, se soit vue contrainte à s’exiler sans avoir pu inaugurer son programme.

Dans quels aspects la figure de Salvador Allende nous exprime-t-elle aujourd’hui et à quoi nous invite-t-elle? Autodétermination, paix, dignité? ¿Exils, migrations? Au sein de l’oubli historique d’aujourd’hui, Salvador Allende est notre paysage historique. Il a été renversé par une dictature dont le fardeau en matière de droits de l’homme, de culture, de droits sociaux et sexuels est toujours présent. Le Mexique a été un exemple brillant pour les exilés de l'Espagne républicaine, du Chili de l'Unité populaire et les exilés latino-américains. Ce fait se reproduit malheureusement aujourd'hui au Mexique même, à ses frontières nord.

Je voudrais conclure par les paroles prononcées par Allende lui-même devant l’ONU hier, comme s’il annonçait le monde d'aujourd'hui: « ce sont les peuples, tous les peuples au sud du Rio, bravo qui se lèvent pour dire : « MARE de la dépendance ! Marre des pressions ! Marre de l'intervention ! Les agressions et les disputes dans diverses parties du monde sont toujours actives : le conflit au Moyen-Orient, le plus explosif de tous dans lequel on a pas encore pu obtenir la paix. »

« « Il y aura la paix, », conclus-t-il, « mais que ce cessent ces guerres si cruelles, si longues, et si inégales ! Des millions de morts et d'orphelins, des villes entières détruites, des centaines de milliers d'hectares de terres ravagés, sans vie végétale possible et la destruction écologique. »

La paix, c'est la dignité. Sans dignité, il n'y a pas de paix.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/opinion/salvador-allende-paz-pueblo-dignidad/

URL de cet article :

https://bolivarinfos.over-blog.com/2025/06/chili-la-paix-c-est-la-dignite.html