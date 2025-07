Energie: Le GLP pour une cuisine propre pour tous

Par S.E. Haitham Al Ghais

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

C'est une statistique inquiétante et alarmante. Environ un quart de la population du monde, quelques 2 100 000 000 de personnes, dépend de combustibles contaminants pour cuisiner. Les combustibles inefficaces pour cuisiner sont un grave risque pour la santé, puisqu’il provoquent des maladies et des morts. La contamination de l'air dans le foyer est responsable d'environ 3 200 000 morts par an.

La solution pour surmonter ce tragique défi est évidente : augmenter l'utilisation de combustibles propres pour cuisiner.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) publier des directives sur ce qui constitue un combustible propre. Pour cuisiner, il s'agit d'un combustible ou d'une technologie qui atteint les niveaux de particules fines et de monoxyde de carbone recommandés dans les directives de l'OMS sur la qualité de l’air. L'énergie solaire, le biogaz, le gaz naturel et le gaz liquide de pétrole (GLP) en sont des exemples.

Certains acteurs ont souligné l'importance du GLP pour atteindre l'objectif de développement soutenable 7 des Nations unies dont une partie de l'objectif est d'obtenir l'accès universel à une cuisine propre pour 2030. En effet, le GLP est considéré comme la solution principale pour atteindre cet objectif et l'augmentation de l'accès aux cuisines et aux bonbonne de GLP a été essentiel dans les progrès obtenus jusqu'à présent.

Les avantages du GLP sont évidents. L’utilisation du GPL émet directement la moitié moins de gaz à effet de serre (GES), en moyenne, que l’utilisation traditionnelle de la biomasse. Les cuisines GPL sont également confortables, faciles à transporter et ont une haute efficacité énergétique.

Le GLP et produit par l'industrie du Petrol et du gaz et environ 60 % du total du GLP, produit au niveau mondial et récupérer directement dans les gisements de pétrole et de gaz. Au cours du processus de raffinage du pétrole, il y a aussi plusieurs étapes dans lesquelles le GPL est produit, par exemple lors de la distillation atmosphérique, du reformage et du craquage. Au niveau mondial, environ 40 % du GPL est un sous-produit du raffinage du pétrole.

Dans ses contributions à la feuille de route du G20 pour la présidence brésilienne sur une stratégie de cuisine propre en 2024, ainsi qu'au travail de la présidence sud-africaine actuelle du G20 sur ce sujet, l'OPEP a souligné le rôle que peut jouer le GLP dans l'amélioration des niveaux de vie et de santé et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation plaide pour des politiques et des programmes qui promeuvent, financent, exécutent des projets qui élargissent l'utilisation du GLP dans toutes les régions et dans tous les pays. Les pays membres de l'OPEP ont joué un rôle important dans ce domaine à travers des initiatives comme le « programme de soutenabilité du pétrole » et la « feuille de route pour la cuisine propre. »

Étant donné que la production du GLP est intégrée dans la chaîne de production, de l'industrie du pétrole et du gaz, satisfaire l'expansion de la demande de GLP, exige que le marché pétrolier soit stable. On prévoit que la demande de GLP passe de 1 400 000 barils par jour (mb/d) en 2024 à 11 700 000 (mb/d) en 2050.

Cela souligne le contexte plus large de la nécessité d'un plus grand investissement dans l'industrie du pétrole et du gaz étant donné le rôle central que le pétrole et les produits dérivés du pétrole comme le GLP, dans tant d'aspects de la vie moderne. Lopez a demandé constamment des investissements opportun et adéquats dans l'industrie pétrolière. Notre rapport World Oil Outlook 2025, publié récemment, estime que les investissements accumulés nécessaires à l'industrie pétrolière, atteindre 18 200 000 000 de dollars en 2050. Ces investissements seront cruciaux pour garantir la sécurité énergétique et soulager la pauvreté énergétique.

Le GLP, en tant que produit, peut-être vital pour garantir les soins des membres les plus vulnérables de la société. Il peut sauver des vies. Nous espérons qu'en 2030, le monde pourra célébrer l'accès universel à des combustibles et à des technologies propres pour cuisiner. Le GLP et les industries du pétrole et du gaz seront essentiels pour faire de cette vision une réalité.

Note : L'auteur est le secrétaire général de l’OPEP

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/opinion/busqueda-opep-cocina-limpia-todos-papel-glp/

URL de cet article :

https://bolivarinfos.over-blog.com/2025/07/energie-le-glp-pour-une-cuisine-propre-pour-tous.html