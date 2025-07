Venezuela: ExxonMobil restitue 20% du bloc de Stabroek à l’Etat guyanais

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La décision d'ExxonMobil peut être interprétée comme une reconnaissance tacite que certaines zones du bloc de Stabroek ne peuvent être explorées sans encourir de risques légaux ou diplomatiques.

Dans un mouvement qui a attiré l’attention internationale, la transnational étasunienne ExxonMobil a récemment rendu 20 % du bloc pétrolier de Stabroek au Gouvernement de la République Coopérative du Guyana. Cette décision, bien que présentée comme faisant partie d'un processus technique et légal, a de profondes implications géopolitiques, en particulier parce qu'il s'agit d'une zone maritime en litige entre le Guyana et le Venezuela.

Le bloc de Stabroek est situé dans les eaux au large de la région de l'Esquibo, un territoire revendiqué par le Venezuela depuis plus d'un siècle. Bien que le Guyana administre actuellement cette zone, la souveraineté de la région continue de faire l'objet d’une controverse dans le cadre de l'Accord de Genève de 1966, qui établit des mécanismes pour résoudre le différend territorial.

La partie restituée par ExxonMobil - équivalant à environ 2 534 kilomètres carrés - correspond à la section nord-ouest du bloc, la plus proche de la projection maritime du delta de l'Orénoque vénézuélien. Cette proximité lui confère une sensibilité géopolitique particulière, bien qu’elle ne représente qu’une petite fraction du bloc, selon un rapport du média numérique Mission Vérité.

Le restitution a été effectué conformément à la loi sur les activités pétrolières (PAA) du Guyana dans le cadre d'un processus de renouvellement de la licence d'exploration. Selon le Ministère des ressources naturelles guyanais, ExxonMobil s'est acquitté de ses obligations contractuelles en présentant des rapports techniques indiquant les zones non commerciales qui devraient être réintégrés dans l’État.

La Commission géologique et des mines du Guyana (GGMC) a participé à l'évaluation technique et légale du processus en s’assurant que soient restituées seulement les parcelles sans activité de production ou sans perspectives commerciales viables. Jusqu'à présent, ExxonMobil a rendu effectivement 9 % de la zone et on espère que les 11 % restants soient transférés prochainement.

Bien qu'ExxonMobil n'ait pas foré des puits ni développé d'activité commerciale dans la section restituée, ce qui attire l’attention, c’est que la société n'a même pas terminé le processus d'exploration. Cela suggère un recul stratégique plutôt qu'une décision technique unilatérale. La société semble avoir choisi de réduire au minimum son exposition aux risques légaux et diplomatiques découlant du différend territorial, indique l'enquête.

La zone restituée ne comprend pas de champs actifs, contrairement à d'autres zones du bloc où se trouvent des gisements, comme Liza et Payara. Cette différence est visible sur les cartes techniques, où la section nord-ouest apparaît sans puits ni infrastructure, contrairement au reste du bloc.

Le différend concernant l’Esquibo s'est aggravé ces dernières années. Le Venezuela a dénoncé la présence de jusqu'à 28 navires de forage et de pétroliers dans les eaux qu'il considère comme siennes et a intercepté des navires effectuant des études sismiques dans la région. De plus, il a accusé le Guyana d'avoir mené des opérations sous faux drapeau pour justifier sa présence militaire dans la zone.

Dans ce contexte, la décision d'ExxonMobil peut être interprétée comme une reconnaissance tacite du fait que certaines zones du bloc de Stabroek ne peuvent être explorés sans encourir de risques légaux ou diplomatiques. L’entreprise aurait choisi d'éviter d'éventuelles sanctions, des litiges internationaux ou même des expropriations, a déclaré Mission Vérité.

La présence dans des zones en litige entraîne des coûts supplémentaires pour les entreprises comme une assurance contre les risques de guerre, la responsabilité civile et l'expropriation. Les assureurs, pour leur part, peuvent imposer des exclusions géographiques ou augmenter les primes en fonction des risques. En se retirant de la section la plus conflictuelle du bloc, ExxonMobil réduit ces coûts et améliore son profil de risque.

Malgré cette restitution, la société maintient ses opérations dans le reste du bloc Stabroek, où elle produit déjà plus de 600 000 barils par jour et prévoit d'atteindre le million en 2027 avec le développement du projet Whiptail. Elle a également signé des contrats pour installer de nouvelles unités FPSO (Floating Production Storage and Offloading), ce qui démontre son engagement à s'étendre au Guyana.

ExxonMobil est confronté à d'autres défis au Guyana, comme l'objection du Gouvernement aux coûts de recouvrement de près de 300 000 000 de dollars, ce qui pourrait affecter sa rentabilité. En outre, elle a des litiges avec d'autres compagnies comme Chevron, pour des droits d'exploitation dans le pays.

La restitution de 20 % du bloc Stabroek semble faire partie d'une stratégie plus large d'ExxonMobil pour se concentrer sur les zones à faible risque et à plus forte rentabilité. En évitant les zones à forte sensibilité géopolitique, l’entreprise cherche à assurer la soutenabilité de ses opérations sans s'exposer à des conflits légaux ou diplomatiques.

Bien que la présence de ressources importantes dans la section restituée n'ait pas été confirmée, l'influence du différend territorial avec le Venezuela a été déterminante dans cette décision. Ce cas montre comment des facteurs géopolitiques peuvent modifier les stratégies d'investissement des grandes compagnies pétrolières, même dans les régions à fort potentiel énergétique.

