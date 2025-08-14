Venezuela: Pas de culture de plantes servant à fabriquer de la drogue

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Mardi, le Président de la République, Nicolas Maduro, s'est félicité du rapport présenté par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) qui reflète des données disant que la nation vénézuélienne avait réussi à se consolider, au cours des 15 dernières années, en tant que territoire exempt de feuilles de coca, de marijuana et de fabrication de cocaïne.

Le chef de l'État a souligné le rôle important joué par le Venezuela dans la lutte contre le trafic de drogues et a dénoncé les opérations des groupes criminels ayant des liens en Colombie, en Équateur et au Pérou.

« Le Venezuela est le champion du monde de lutte contre le trafic de drogue et contre toutes les mafias qui y sont liées en Colombie, en Équateur et au Pérou, a déclaré le président.

Il a déclaré que l'opposition, ayant été découverte, lance ses accusations absurdes contre les dirigeants politiques de la Révolution Bolivarienne.

Maduro a rappelé que depuis que le commandant éternel Hugo Chavez a expulsé la Drug Control Administration (DEA) des États-Unis du pays, la propreté du territoire national s’est renforcée car les différentes forces de sécurité restent en alerte et réalisent des opérations antidrogue en permanence.D’autre part, il a affirmé que Mme Maria Corina Machado était financée par le trafic de drogue et la mafia albanaise. »

Maduro a également indiqué que le Ministre Diosdado Cabello, était en train de donner à l'Assemblée nationale le rapport d'enquête qui a permis de « neutraliser l’attentat terroriste » que Mara Corina Machado a ordonné et financé pour faire exploser la Plaza de la Victoria contre le Fascisme sur la Plaza du Venezuela et dans d'autres installations du pays.

Le Président souligne que tous les travaux d'éradication des cultures de drogue se sont déroulés grâce à l’Inspection de la lutte contre la drogue et à toutes les forces militaires et policières du Venezuela qui ont réussi à renforcer une politique ferme contre le trafic de drogue pendant dans ces 15 dernières années.

La drogue de la Colombie passe par le Pacifique

Le président a également évoqué le fait que 87 % de la drogue produite en Colombie passait par les routes du Pacifique pour aller vers les États-Unis et l’Europe, en outre, influe sur les opérations illégales contre la Révolution Bolivarienne, qui implique à son tour l'Équateur.

À ce sujet, il a affirmé qu'il était clair que c'était que le trafic de drogue colombien et la mafia albanaise qui a pris le pouvoir politique en Équateur qui financent les campagnes contre la Révolution Bolivarienne.

Enfin, il a exhorté le Président de la Colombie, Gustavo Petro, à renforcer le travail conjoint dans le domaine de la police, de la diplomatie et de la politique contre le délit et la criminalité dans les zones frontalières entre la Colombie et le Venezuela.

Il nous revient de nous associer dans la lutte contre le crime, mais le trafic de drogue colombien est en feu; l’uribisme est en feu. Guaidó leur a promis qu’il allait leur livrer le Venezuela sur un plateau d’argent (...) La Sayona est financée par le trafic de drogue et par Uribe Vélez ».

Il a rappelé que l'ancien président de la Colombie, Alvaro Uribe Vélez, a financé le groupe criminel Tren de Aragua, qui a été « totalement vaincue au Venezuela, où la vérité a prévalu. »

