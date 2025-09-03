Venezuela : Les États-Unis attaquent une barque qui transportait soi-disant de la drogue

Luigino Bracci

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar Infos

Mardi, le président des États-Unis, Donald Trump, et son secrétaire d'État, Marco Rubio, ont affirmé que les forces armées des États-Unis avaient réalisé une « attaque mortelle » contre une embarcation qui, selon eux, transportait de la drogue en provenance du Venezuela dans les eaux des Caraïbes

C'est attaque s'est produite dans le cadre du déploiement de 8 bateaux de guerre étasuniens en mer des Caraïbes dont Washington prétend qu’ils sont là pour le combat contre le trafic de drogues, en même temps qu'il accuse le Gouvernement du président Nicolas Maduro, sans présenter aucune preuve, d'être impliqué dans le trafic de drogue et qu'il a augmenté la récompense pour des informations qui amèneraient à sa capture, en violant les lois et les accords internationaux.

« Ce matin, suivant mes ordres, l'armée des États-Unis emmené à bien eu une attaque cinétique contre des trafiquants de drogue du train d’Aragua (TDA) identifier positivement, dans la zone de responsabilité du Commandement Sud, » à écrit Trump sur ses réseaux sociaux. « Le TDA est une organisation terroriste étrangère désignée qui opère sous le contrôle de Nicolas, Maduro, » a affirmé le président des États-Unis.

Et il a ajouté que cette attaque avait eu lieu pendant que les terroristes se trouvaient dans les zone internationales, transportant des narcotiques illégaux à destination des États-Unis. Cette attaque a causé la mort de 11 terroristes au combat. Aucun membre des forces armées des États-Unis n'a été blessé. S'il vous plaît, que cela serve de leçon à tous ceux qui envisageraient d'importer des drogues aux États-Unis. Attention ! Merci pour votre attention ! »

Dans la vidéo, on voit des données comme le lieu, la date et l'heure de l'enregistrement et d'autres détails.

Pour sa part, le secrétaire Rubio a répété sur son compte X. Ce que disait Trump : « Aujourd'hui, l'armée des États-Unis a mené à bien une attaque mortelle dans le sud des Caraïbes contre un bateau avec de la drogue qui était parti du Venezuela et agissait pour une organisation de trafic de drogue désignée. »

Contradictions

Cette vidéo a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux dont l’incrédulité et l’indignation.

Certaines personnes, comme la journaliste Helena Villar, correspondante de RT aux États-Unis, se sont demandé comment sur un bateau si petit, il pouvait se trouver 11 personnes et une grosse quantité de drogue : « S'ils ont vraiment tué 11 personnes dans l'attaque de ce bateau, ils s'y trouvait moins de drogue que dans une fête d'étudiants sur un campus étasunien. Simplement, ça n'y tient pas, » a écrit la journaliste.

D'autres personnes ont souligné d'éventuelles violations des lois internationales, des droits de l'homme et de la procédure correcte, car ce bateau n'a pas été abordé et ses occupants n'ont pas été arrêtés : « Comment savaient-ils que le bateau contenait de la drogue avant de l'attaquer ? Les cartels ne placent pas de grands emblèmes sur leur chargement, signale le site Venezuelanalisys qui ajoute : « Le président des États-Unis n'a pas la faculté d'ordonner des assassinats en territoire étranger ni dans les eaux internationales. Évidemment, le délire impérialiste est une drogue puissante. »

Certaines personnes disent que, normalement, dans une barque qui transporte des chargements de drogue, il n'y a pas autant de personnes et qu'il pourrait s'agir d'un autre type d’activité (migrants illégaux, traite de personnes, etc.). C'est pourquoi elles disent que la façon dont la barque a été attaquée a pu causer la mort de personnes innocentes. Rubio a été interrogé par des journalistes à propos de l'endroit où l'embarcation a été coulée, de sa taille et d'autres détails et il a répondu que le Pentagone donnerait plus de détails dans les prochaines heures. Mais il a affirmé que le bateau allait « probablement vers Trinidad », ce qui renforce les doutes, étant donné les routes des migrants inégaux qui se trouvent entre cette île et le Venezuela.

D'autres personnes affirme que sur la vidéo, on ne voit pas plus de quatre ou cinq personnes et pas 11. Comme La affirme Trump. Un autre détail intéressant est que Trump accuse les soi-disant trafiquants de drogue d'appartenir au «train d’Aragua » alors que, pendant ces dernières semaines, il avait cessé de mentionner cette organisation, préférant mentionner le « Cartel des Soleils. »

On a probablement utilisé l'intelligence artificielle

Mais d'un autre côté, le ministre de la communication du Venezuela, vice président pour le secteur de la communication et de la culture, Freddy Ñáñez, affirme qu'il est hautement probable que cette vidéo était était généré par l'intelligence artificielle (IA): « Il semble que Marco Rubio continue à mentir à son président : après l'avoir conduit dans une impasse, maintenant, il lui remet comme « preuve » une vidéo de l’IA. »

Le ministre explique que, selon le modèle de langage Gemini, propriété de Google, la vidéo présente des indices faisant penser qu'elle a été créée artificiellement. Ñáñez quand énergiquement l'utilisation de cette sorte de ressources pour justifier des récits belliqueux : « il y en a marre que Marco Rubio encourage la guerre et cherche à tâcher de sang les mains du président Donald Trump. »

Le ministre indique les informations données par Gemini :

« Selon la vidéo fourni, il est très probable quel est été créé grâce à l'intelligence artificielle (IA). Même si on ne peut pas confirmer avec certitude les outils exacts qui ont été utilisés, plusieurs éléments suggèrent que ça été par l’IA.:

La vidéo montre un bateau qui est attaqué ex et ensuite explose d'une façon qui semble être une animation simplifiée, presque de dessins animés au lieu d'une représentation réaliste d'une explosion.

Elle contient une absence de détails réalistes, quelque chose d'habituel sur les vidéos créées par l’IA. L'eau, en particulier, est très stylisée et peu naturelle. Le contenu de la vidéo semble être composé par différents éléments, incluant le texte “SIN CLASIFICAR” et une marque d'eau d'origine inconnue. Ces éléments sont communs dans les contenus créées par l’IA.

Cette sorte de vidéo, généralement connue sous le nom de deepfake ou vidéo créée par l’IA, et de plus en plus commune. Elle peut être utilisée à des diverses comme l'entraînement, la désinformation ou l'expression artistique. »

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2025/09/video-trump-rubio-embarcacion-con-drogas-destruida/

URL de cet article :

https://bolivarinfos.over-blog.com/2025/09/venezuela-les-etats-unis-attaquent-une-barque-qui-transportait-soi-disant-de-la-drogue.html