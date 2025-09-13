Venezuela : Tous les éléments sont en place pour une frappe des États-Unis visant à décapiter le Venezuela

Par Joe Emersberger, Roger D. Harris

Le président Donald Trump a conclu sa conférence de presse à la Maison Blanche le 2 septembre avec euphorie, annonçant une nouvelle de dernière minute : l’armée USA venait de faire exploser un petit bateau à moteur au milieu de la mer des Caraïbes. Il a affirmé que le canot provenait du Venezuela et était chargé de drogues illicites à destination des États-Unis.

Sur les réseaux sociaux, il a encore enjolivé son récit en affirmant que l’équipage appartenait au cartel du Tren de Aragua, que Trump accuse d’être contrôlé par le président vénézuélien Nicolás Maduro. Trump accuse ce cartel d’être « responsable de meurtres de masse, de trafic de drogue, de trafic sexuel et d’actes de violence à travers les États-Unis ».

Des preuves balayées par l’eau

Aucune tentative d’interception et de fouille du bateau dans les eaux internationales n’a été effectuée avant l’assassinat de l’équipage. Cette pratique effroyable confère aux USA le pouvoir extrajudiciaire d’exécuter quiconque avec lequel il déclare unilatéralement être en « guerre ».

Les onze victimes ne représentent qu’une goutte d’eau dans le seau de sang impérial comparé au génocide commandité par les États-Unis à Gaza. Mais cette « victoire » meurtrière a été utilisée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio pour vanter « la pleine puissance des USA, la puissance des États-Unis ».

Maduro a répondu que personne ne croit aux mensonges de Trump et Rubio : « ils viennent pour le pétrole et le gaz vénézuéliens, ils les veulent gratuitement. »

La veille de l’incident, Maduro avait prévenu avec clairvoyance que les États-Unis pourraient créer un faux positif pour justifier leur déploiement militaire. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’incident aurait été simulé par l’IA. Si cela s’avère vrai, ce n’est guère rassurant. Cela signifie simplement que l’escalade militaire de Trump contre le Venezuela a commencé à un niveau inférieur à ce qu’il prétend.

Maduro a fait allusion à l’incident inventé du golfe du Tonkin et à l’explosion du Maine, qui ont précipité respectivement la guerre du Vietnam en 1964 et la guerre hispano-américaine de 1898. Il a également évoqué le canular des armes de destruction massive utilisé pour justifier l’invasion américaine de l’Irak en 2003.

Maduro aurait également pu remarquer que le président Bill Clinton avait bombardé le Soudan, détournant ainsi l’attention du scandale sexuel impliquant Monica Lewinsky. Trump est aujourd’hui confronté à des difficultés similaires en raison de son amitié étroite avec le pédophile décédé Jeffrey Epstein.

Une tentative de frappe de décapitation au Venezuela annoncée

Tous les éléments, et notamment l’impunité des États-Unis, sont réunis pour tenter à terme une frappe de décapitation éliminant les dirigeants de la nation sud-américaine.

Lors de sa conférence de presse, Trump s’est vanté de manière inquiétante d’ avoir « donné plus de détails » concernant le Venezuela. Quatre jours plus tôt, Israël, le « partenaire historique » de Washington, avait assassiné le Premier ministre yéménite et son cabinet civil. Le mot « partenaire » sous-estime sans doute le niveau d’intégration étroit entre les deux. Les Israéliens commettent un génocide retransmis en direct à Gaza depuis plus de 700 jours, tout en bénéficiant de ponts aériens quotidiens de fournitures militaires sous les mandats de Biden et de Trump.

Décapiter les dirigeants ennemis est devenu une tactique des « partenaires ». Outre le Yémen, les Israéliens ont lancé une frappe dévastatrice contre le Hezbollah au Liban, ainsi qu’une frappe tout aussi audacieuse contre de hauts dirigeants iraniens lors de leur guerre de douze jours contre Téhéran. En 2020, Trump a assassiné le général iranien Qassem Soleimani à l’aide d’un drone.

Le jour de son retour à la présidence, Trump a signé un décret désignant les cartels de la drogue comme organisations terroristes étrangères. L’armée USA a été déployée dans les Caraïbes, près du Venezuela, sous couvert de lutte antidrogue. Peu après, le New York Times a révélé la fuite d’un « ordre secret » autorisant l’intervention de l’armée américaine dans d’autres pays contre les cartels de la drogue.

En août également, la récompense pour la tête de Maduro a été doublée, passant à 50 millions de dollars, et des récompenses moindres ont été accordées à d’autres hauts responsables. Les sanctions étatsuniennes s’étendent désormais aux dirigeants des sociétés pétrolières et de transport publiques, aux juges de la Cour suprême, aux conseillers électoraux, aux responsables politiques de l’Assemblée nationale, à divers chefs militaires et de sécurité, etc. En bref, une liste de dirigeants à abattre.

Trump ne se soucie pas vraiment du problème de la drogue illégale aux États-Unis



Les États-Unis sont certes inondés de drogue, mais l’inquiétude de Trump est insincère. Sinon, il se serait mobilisé contre le trafic aux États-Unis et chez des alliés proches comme l’Équateur . Au lieu de cela, Trump détourne l’attention du public en faisant du Venezuela, un pays qui contribue de manière négligeable au problème, un bouc émissaire.

Les ventes de drogues illicites aux États-Unis sont estimées entre 200 et 750 milliards de dollars, y compris les nouvelles drogues synthétiques. Il est remarquable que les seuls autres produits nationaux dont le volume s’en rapproche soient les produits pharmaceutiques légaux, avec 600 milliards de dollars, suivis du pétrole et du gaz, avec 400 milliards de dollars. De fait, les États-Unis sont le plus grand consommateur de drogues illicites et un fournisseur majeur d’armes et de précurseurs chimiques pour les cartels. Premier blanchisseur mondial d’argent issu du trafic de stupéfiants , les principales banques américaines impliquées comprennent HSBC Bank USA, Wachovia, Wells Fargo et Bank of America.

On entend constamment parler des barons de la drogue latino-américains, mais la question de savoir qui distribue la drogue lorsqu’elle traverse la frontière reste sans réponse. Une étude du journaliste mexicain Jorge Esquivel démontre qu’aucune administration étasunienne n’a jamais enquêté sérieusement sur les réseaux nationaux de trafic de drogue. L’analyste international vénézuélien Sergio Gelfenstein affirme que Washington n’a « aucun intérêt à lutter contre le trafic de drogue » ; il est tout simplement trop important et trop rentable.

Par ailleurs, la consommation de drogue sert à apaiser les jeunes, les Afro-Américains et d’autres groupes démographiques potentiellement dissidents. Le journaliste Gary Webb a révélé comment le trafic de drogue dans les rues de Los Angeles dans les années 1980 a contribué au financement des Contras soutenus par la CIA au Nicaragua. De plus, la production d’opium a été pratiquement éradiquée en Afghanistan avant l’invasion américaine de 2001, pour ensuite exploser à nouveau sous l’occupation militaire américaine directe.

Fausse menace de trafic de drogue vénézuélien

« Ce que les États-Unis recherchent réellement, c’est un changement de régime et un contrôle régional, à peine voilé derrière la rhétorique de la guerre contre la drogue », selon The Cradle .

Le Rapport mondial sur les drogues 2025 de l’ONU, qui fait autorité, mentionne très peu le Venezuela, soulignant son rôle marginal dans le trafic mondial de drogue. Il confirme que le Venezuela est un territoire largement exempt de culture et de transformation de drogue, ainsi que de toute présence significative de cartels internationaux. Il ne mentionne pas non plus le fictif « Cartel des Soleils », que les États-Unis attribuent à Maduro.

Malgré la désignation du Tren de Aragua par les États-Unis comme organisation terroriste, les services de renseignement eux-mêmes réfutent qu’il soit contrôlé par Maduro ou même qu’il s’agisse d’un cartel international de stupéfiants très performant.

Les garde-fous sont abaissés face à l’agression impérialiste

Les démocrates peuvent critiquer l’optique des actions de Trump, mais ils ont été des partenaires bipartites dans l’opposition à la tentative de la révolution bolivarienne de construire le socialisme au 21e siècle depuis qu’Hugo Chávez a été élu pour la première fois président du Venezuela en 1998. Notez que tous les sénateurs USA ont voté pour confirmer Marco Rubio comme secrétaire d’État de Trump.

La soi-disant « communauté internationale » et ses institutions, comme les Nations Unies, ont été impuissantes à arrêter la guerre américano-sioniste contre la Palestine, et encore moins celle qui a lieu dans « l’arrière-cour » de l’Oncle Sam. Bienvenue dans le monde post-génocide de Gaza .

Et n’oublions pas la perfidie des grandes ONG de « défense des droits humains » comme Amnesty International, qui affirme de manière absurde et hystérique que la « cruauté sans limites » du gouvernement vénézuélien, juste au bon moment pour justifier l’impérialisme américain.

L’agression des USA contre le Venezuela s’intensifie clairement, avec le financement de l’opposition, la guerre juridique et les sanctions, ainsi que des tentatives de coup d’État et des sabotages occasionnels. Une confrontation militaire directe est désormais possible, pouvant aller jusqu’à une tentative d’assassinat de l’ensemble des dirigeants bolivariens.

Les 4 500 soldats des USA récemment déployés dans les Caraïbes ne pourraient jamais prendre le Venezuela, même multipliés par plusieurs. Mais l’histoire récente montre que les États-Unis évitent souvent une occupation militaire massive. En Haïti, en Libye et en Syrie, ils ont préféré le chaos plutôt que de permettre à des États insubordonnés de survivre.

La résistance du Venezuela s’est intensifiée face au défi. L’unité civilo-militaire est restée forte. Ce clip vidéo montre des bateaux de pêche artisanale accompagnant l’un des navires de guerre vénézuéliens mobilisés. Peu avant que les États-Unis ne détruisent le prétendu « trafic de drogue », le président Maduro avait proclamé une « république en armes ». Des millions de réservistes civils se sont enrôlés dans la Milice nationale bolivarienne, une branche des forces armées vénézuéliennes, tandis que des troupes régulières ont été déployées à la frontière colombienne.

De nombreux dirigeants régionaux, ainsi que l’organisation régionale ALBA , ont condamné le renforcement militaire USA. Plus loin, la Russie, l’Iran et la Chine ont tous exprimé leur soutien au Venezuela. De plus, le soutien populaire international à la souveraineté du Venezuela a été extrêmement positif, condamnant la guerre menée par les Yankees .

Pour l’humanité, la révolution bolivarienne vénézuélienne représente un espoir ; pour le projet impérial USA, qui cherche à écraser toute alternative à son ordre, elle est une menace. Pour imposer un changement de régime à Caracas, Washington pourrait tenter d’éliminer les dirigeants actuels ou d’adopter une autre tactique. La méthode importe moins que l’objectif : installer un vassal complaisant ou, à défaut, plonger le pays dans le chaos. La pression va donc se poursuivre, et probablement s’intensifier.

RJoe Emersberger et Roger D. Harris

Roger D. Harris est membre fondateur du Réseau de solidarité avec le Venezuela et membre du secrétariat du Conseil étasunien pour la paix . Joe Emersberger est coauteur de « Extraordinary Threat: The US Empire, the Media, and Twenty Years of Coup Attempts in Venezuela ».

https://www.pressenza.com/fr/2025/09/tous-les-elements-sont-en-place-pour-une-frappe-des-etats-unis-visant-a-decapiter-le-venezuela/