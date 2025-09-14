Venezuela: Un bateau de pêche au thon agressé par un destructeur de missiles des Etats-Unis

par Luigino Bracci

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar Infos

La République bolivarienne du Venezuela a dénoncé samedi le fait que le destructeur de missiles de l'USS, Jason Dunham, de la marine des Etats-Unis avait attaqué illégalement un bateau de pêche vénézuélien dans les eaux juridictionnelles du pays, dans ce que Caracas décrit comme une provocation visant à générer des tensions dans la région.

L'incident s'est produit le vendredi 12 septembre, alors que le bateau de pêche "Carmen Rosa", avec neuf pêcheurs de thon comme membres d'équipage, naviguait à 48 milles nautiques (89 km) au nord-est de l'île La Blanquilla, dans la zone économique exclusive (ZEE) du Venezuela.

Au siège de la chancellerie du Venezuela, le ministre des relations extérieures, Yvan Gil, a indiqué que des marins étasuniens lourdement armés étaient montés à bord du bateau de pêche de manière "hostile et illégitime ».

Dix-huit hommes armés de longues armes de l'USS Jason Dunham (DDG-109), un destroyer équipé de missiles de croisière, ont occupé le bateau de pêche vénézuélien, selon le chancelier Gil.

L’USS Jason Dunham est un navire de 160 mètres de long et 20 mètres de large, avec un déplacement de 9300 tonnes. Il dispose d’un canon de 5 pouces et de 4 canons de 0,50 pouces, de mitrailleuses, d’une capacité de lancement vertical de missiles Mk 41 à 32 cellules et 1 à 64 cellules (96 cellules au total). Il est également capable de lancer des missiles sol-air, des missiles antibalistiques et des missiles de croisière Tomahawk. Il a été mis en service en 2010.

Les autorités vénézuéliennes ont libéré des images capturées par les pêcheurs eux-mêmes montrant le moment de l'abordage et la présence du navire de guerre étasunien dans les eaux sous juridiction nationale.

Selon le communiqué, la marine bolivarienne a maintenu une surveillance constante tout au long de l'épisode, a confirmé le chancelier. Gil a souligné que les faits s’étant produits sur le territoire des eaux vénézuéliennes, ils constituaient une violation flagrante du droit international maritime.

Le fonctionnaire a précisé que le bateau "Carmen Rosa" est un bateau de pêche (avec un type d'appareil appelé « palangre » utilisé pour la pêche artisanale) autorisé par le Ministère vénézuélien des pêches pour mener à bien des tâches dans la mer des Antilles, ce qui fait de l'interception militaire un acte sans justification légale.

Gil a averti que les secteurs du pouvoir à Washington cherchent à provoquer des incidents qui justifieraient une escalade militaire dans les Caraïbes dans le cadre de sa politique ratée de « changement de régime » contre le Venezuela.

« Ils ont fait de leurs soldats et de leurs officiers de la chair à canon », a dénoncé le chancelier, qui a comparé ces événements à des épisodes historiques qui ont conduit à des conflits armés prolongés, comme au Vietnam.

Cet incident a eu une importance particulière pour cette produit dans l'espace maritime dans lequel le Venezuela exerce des droits souverains sur des ressources naturelles jusqu'à 200 milles marins de sa côte. L'interception d'un bateau de pêche dans ces eaux constitue, selon le droit international, une ingérence dans la juridiction vénézuélienne qui demande à être justifiée par des traités spécifiques.

Le Venezuela a demandé des explications officielles sur cet épisode, et il est en train de réfléchir à présenter une plainte devant les organismes internationaux compétents.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/venezuela-denuncia-asalto-destructor/

URL de cet article :

https://bolivarinfos.over-blog.com/2025/09/venezuela-un-bateau-de-peche-au-thon-agresse-par-un-destructeur-de-missiles-des-etats-unis.html