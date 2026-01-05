Venezuela : Message du président Nicolas Maduro au monde

Resumen Latinoamericano, 4 de enero 2026. Estando secuestrado mostró determinación, sobriedad y no bajó la cabeza ante los gringo. El presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezue...

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar Infos

« Je vais bien, Cilia va bien, nous vaincrons! »

Le président légitime de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a envoyé un message de résistance et de dignité et à tous les Vénézuéliens et aux peuples du monde après avoir montré le signe de « nous vaincrons ! »

Dans l'émission de ce dimanche de La Noticia, que transmet Venezolana de Televisión (VTV), des images vidéo du transfert à New York du président enlevé que les médias internationaux ont fait connaître ce samedi pour essayer de montrer un cadre de soi-disant défaite ont été diffusés.

L'effet produit a été opposé, car on voit le président enlevé énergique, sobre, digne, faire avec les mains le signe de la paix et de la victoire. La sobriété, la détermination de Maduro ont montré à son peuple et au monde que le Venezuela est un peuple de paix et que son Gouvernement triomphera des mesquineries et du terrorisme impérial du Gouvernement criminel des États-Unis, rapporte le site de VTV.

