Venezuela: Cilia Flores c’est la loyauté

Par Desireé Santos Amaral

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar Infos

Elle a commencé sa carrière politique avec la fondation du Cercle Bolivarien de Défense des Droits de l’Homme. Elle a dirigé le groupe de défenseurs du commandant Hugo Chávez et des autres acteurs du soulèvement du 4 février. Elle a été une militante active du MBR–200.

Elle a intégré les rangs du MVR, le Mouvement Ve République fondé par le commandant Chávez et fait partie de sa direction nationale.

Elle a été une dirigeante politique particulièrement connue à Caracas, la ville où elle a grandi, étudié et exercé sa profession.

Elle est née à Tinaquillo, état de Cojedes, dans une famille très humble qui est venue dans la capitale et s'est installée dans l'ouest, dans les zones de Boquerón et Catia.

Députée à l'Assemblée nationale, c'est la première femme à présider le pouvoir législatif au Venezuela. Elle a occupé d'importantes fonctions dans l'administration publique nationale parmi lesquelles celles de Procureur Général de la République.

Avocate spécialiste en droit pénal et en droit du travail, elle fait sa carrière professionnelle au sein de la PTJ et en libre exercice.

En se distinguant comme avocate des rebelles du 4 février, elle est persécutée et emprisonnée, ce qui la conforte dans sa loyauté envers ses idées, le projet bolivarien et le commandant Chávez qui a toujours apprécié ses compétences professionnelles et son rôle clé dans le processus bolivarien.

« L'avocate de la révolution », comme avait l'habitude de l’appeler le commandant, méritait sa confiance absolue, son respect et sa reconnaissance pour être un serviteur du peuple.

Sur le plan du parti, Cilia Flores fait partie du bureau politique du PSUV et occupe le poste de secrétaire de la stratégie.

Première Dame, première combattante, qualificatif qui la définit comme combattante et représente bien sa personnalité propre, Cilia Flores a été aux côtés de son mari, le président Nicolás Maduro, pendant 20 ans, tous de étant un exemple de famille, de foyer, de camaraderie, de respect, de fidélité et de loyauté.

Tous deux ont embrassé la cause féministe et en eux, nous, les femmes, avons de véritables alliés pour défendre nos droits.

Depuis l'Assemblée nationale, elle a proposé des lois de protection de la famille, des enfants, des adolescents et des femmes parce qu’elle a exercé ses fonctions avec une conscience de genre.

Aujourd'hui, le couple présidentiel vénézuélien a été enlevé.

Aujourd'hui, nous, les femmes du pays, répondons avec loyauté et réclamant, la libération de la députée Cilia Flores et du président Nicolás Maduro .

source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/03/06/venezuela-cilia-flores-es-lealtad/

URL de cet article:

https://bolivarinfos.over-blog.com/2026/03/venezuela-cilia-flores-c-est-la-loyaute.html