Cuba: La solidarité envers Cuba sur les réseaux sociaux

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos Le mois de mars 2026 a condensé l’une des discussions sur Cuba les plus intenses de l’année. Il ne s’agissait pas uniquement d’une augmentation du volume de conversations sur internet mais de a formation d’un système de sens dans lequel le blocus des Etats-Unis, la crise économique, l’aide matérielle, la solidarité internationale et le convoi « Notre Amérique » étaient coordonnés dans une même séquence politique et émotionnelle. Les données de cette étude permettent d’affirmer que le convoi « Notre Amérique », en lui-même, n’a pas été la conversation dominante. Son importance était ailleurs: dans sa capacité à activer un récit déjà en marche, à lui donner une image, un rythme et une direction et à le transformer en une scène concrète de Cuba avec un fort impact sur de larges audiences. Une conversation exceptionnelle Pour comprendre l’avortée réelle de la mobilisation solidaire, nous analysons un corpus de 3 300 000 mentions de Cuba sur internet enregistrées pendant le mois de mars 2026. Ce volume de données permet d’observer non seulement combien de fois on a parlé du pays mais surtout comment s’est organisée la conversation sociale et et quelle place a occupé dans celle-ci les initiatives liées au convoi « Notre Amérique ». Notre méthode Le corpus est constitué à partir des mentions publiques collectées sur les plateformes digitales, dans les médias, sur les sites web et dans les espaces ouverts des réseaux sociaux grâce à des consultations par mots-clefs associés à Cuba et, dans une seconde étape, au convoi et au thèmes en rapport avec celui-ci. Ensuite, on a épuré l’univers des données en supprimant les doublons techniques, le bruit sémantique, les republications à l’identique et les mentions non pertinentes. Dans ce texte, la portée est comprise comme l’audience potentielle estimée d’un contenu unique selon sa circulation et sa visibilité sur les plateformes, l’intensité du récit fait référence à la concentration des mentions sur certains jours et pendant certaines tranches horaires et les contenus les plus visibles désignent les contenus ou les thèmes qui ont bénéficié de la plus grande exposition relative dans l'ensemble analysé. Comme c’est le cas dans toute étude d'écoute numérique, l'analyse ne peut pas mesurer directement les conversations privées, fermées ou cryptées ; les résultats décrivent donc la sphère publique observable et non l'ensemble des échanges sociaux. Sur cette base, il a été possible d’isoler les mentions associées au convoi et de mesurer le poids relatif de la solidarité internationale dans l’écosystème digital ainsi que sa coordination avec d’autres axes dominants parmi lesquels la crise énergétique et le blocus. L’analyse montre que la conversation concernant le convoi « Notre Amérique »n’a pas surgi spontanément ni de façon désordonnée mais qu’elle a suivi un déroulement identifiable. Tout d’abord, les références au blocus des Etats-Unis ont augmenté et celles-ci ont fonctionné comme une toile de fond général à partir de laquelle beaucoup de gens ont interprété la situation de Cuba. C’est à dire qu’avant que le convoi devienne le centre de l’attention, une explication préalable des causes de la crise était déjà installée, ce qui a permis de replacer immédiatement cette mobilisation solidaire dans un contexte plus large. Ensuite, le convoi est apparu comme le moment le plus visible et le plus concret de cette conversation: il s’agissait d’un événement ponctuel avec des images, des témoignages à la première personne, des acteurs identifiables qui avait la capacité d’attirer l’attention du public dans les médias et sur les réseaux. A partir de là, les références à la solidarité et à l’aide humanitaire ont maintenu k’intérêt et donné un ton plus humain et émouvant. Dans l’ensemble, ce qu’on observe, c’est un processus dans lequel chaque élément remplit une fonction distincte: on ,nomme tout d’abord le problème, ensuite, on montre une action et enfin on fixe son sens en termes de soutien, d’empathie et de légitimité. C’est pourquoi, plus qu’une somme de thèmes différents, ce qu’on voit est une histoire cohérente, capable de rester dans la conversation publique pendant tout le mois. figure 1

Comportementalismes des mentions par mots-clefs (sans Cuba) Mars 2026 L’augmentation la plus importante se concentre entre le 15 et le 17 mars. Dans ce laps de temps, toutes les courbes importantes s’alignent. C’est le moment pendant lequel l’événement visible et le contexte politique s’ajustent: la crise est déjà nommée, le blocus fonctionne déjà comme la cause reconnaissable et Donald Trump y ajoute des pressions verbales en affirmant que Washington « fera quelque chose avec Cuba » très rapidement tandis que le convoi apparaît comme une preuve de l’alignement international sur la défense de la souveraineté de l’île et comme scène de la mobilisation. figure 2

Portée du Convoi Notre Amérique par plateforme Figure 2: distribution de la portée de la conversation associée au Convoi Notre Amérique par plateforme par plateformes digitales (mars 2026). La diffusion du convoi s’est concentrée en particulier dans les domaines visuels et sociaux sur Instagram (30%) et Facebook (21%) en accumulant plus de la moitié de l’avortée totale. Source: Observatoire des Médias de Cubadebate. L’analyse montre que la force du convoi ne résidait pas essentiellement dans les informations mais dans les photos, les vidéos et les contenus émouvants qui circulaient sur cet événement. La conversation a augmenté parce que le sujet est sorti du terrain de l’information pour devenir une expérience visuelle et affective plus facile à partager et à retenir. C’est pourquoi les plateformes qui ont eu le plus de poids ont été Instagram et Facebook, au-dessus des espaces plus centrés sur l’information pure: ce récit a circulé moins comme information à lire que comme scène à voir, à sentir et à reproduire. Une carte thermique pour voir l’intensité du récit Si les graphiques précédents montraient la structure, la carte en couleurs permet de voir le rythme. L’intensité du récit n’a pas été identique pendant tout le pois ni même pendant la journée. Il y a eu une concentration évidente entre le 16 et le 17 mars et une fenêtre horaire dominante en fin de soirée. Cela indique un processus d’activation hautement efficace et une forte capacité d’amplification digitale.

Figure 3 Carte thermique de l'intensité narrative du cluster « Convoi + Solidarité + Blocus » par jour et par heure. Source : Observatoire des médias de Cubadebate.

La carte thermique montre un pic principal concentré entre 16 h et 21 h, avec une intensité maximale autour du 17 mars, dans un contexte marqué par le déploiement public du convoi et par de nouvelles déclarations de Trump sur Cuba. Après l’apogée, l’intensité baisse mais ne disparaît pas immédiatement. Entre le 18 et le 22 de mars, il reste une zone de chaleur moyenne qui coïncide avec l’étape pendant laquelle la solidarité et l’aide remplacent l’événement. C’est la phase de sédimentation: le convoi cesse d’^être une nouveauté et commence à fonctionner comme un symbole. En examinant le contenu à part La structure thématique de la conversation associée au Convoi Notre Amérique en mars 2026 s’est organisée autour de trois niveaux qui se sont renforcées mutuellement: un niveau de menace géopolitique, un niveau de réponse humanitaire et un niveau de légitimation politico-médiatique. Figure 4. Les 10 contenus les plus visibles associés au Convoi Notre Amérique selon leur portée estimée (mars 2026 ). La conversation était clairement dominée par l’aide humanitaire et le blocus qui concentraient la plupart de l’avortée et structuraient le récit principal. A un second niveau apparaissent la solidarité et la santé qui apportent la dimension émotionnelle et humaine. ensuite, apparaissent les acteurs politiques et d’autres sujets sociaux. Source: Observatoire des Médias de Cubadebate. Le contexte définit le premier niveau: le convoi est arrivé à Cuba au milieu d’un durcissement des déclarations de Washington et d’une crise de l’énergie et de l’approvisionnement de plus en plus grave. Cela a augmenté sa valeur symbolique: il a cessé d’être perçu comme un envoi d’aide pour être considéré également comme une intervention politique dans un moment de fortes pressions sur l’île. La coalition cherchait à remettre des aliments, des médicaments, du lait et d’autres produits tandis que la crise aggravait les pannes d’électricité et le rationnement. Sur cette base s’est assis le second niveau, le niveau humanitaire qui a dominé la portée de la conversation. Les thèmes les plus visibles - aide humanitaire, blocus, solidarité et santé - montrent que le noyau du récit combinait le besoin matériel et l’explication morale. L’aide a occupé la première place parce qu’elle offrait les choses les plus concrète: les aliments, les médicaments, les panneaux solaires, le lait, les vélos et la matériel énergétique. Selon Reuters citant un porte-parole du convoi, la coalition réunissait presque 300 organisations de plus de 30 pays et avait remis quelques 20 tonnes d’aide. Cela a fait que la conversation s’est plus organisée comme une histoire d’urgence que comme une discussion doctrinaire. La troisième niveau a été le niveau politique et médiatique avec le blocus comme clef dominante d’interprétation. Il n’est pas apparu comme un thème secondaire mais comme l’élément qui donnait naissance à la crise, organisait le sens de l’aide et connectait le convoi avec une dispute majeure entre souveraineté et coercition. Ainsi, la conversation n’a plus séparé l’aide et la politique mais les a coordonnées en un même récit. Dans cette structure, la solidarité a rempli une fonction différente de celle de l’aide: alors que l’aide montrait le problème dans sa dimension la plus tangible, la solidarité lui donnait une durée émotionnelle et une légitimité collective. La présence de personnalités comme Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias, Clara López, Chris Smalls et d’autres a contribué à transformer cette mission en une scène visible de l’internationalisme. Ainsi, cette conversation n’a pas seulement tourné autour de ce qui est arrivé à Cuba amis aussi de ceux qui étaient avec Cuba et du sens de ce soutien dans la situation politique du moment. Les thèmes de la santé, des vieux et des enfants renforçaient l’humanisation de la crise. Le débat a cessé de se centrer sur seulement sur des problèmes macroéconomiques et diplomatiques pour se focaliser sur des corps concrets, des besoins urgents et dépopulations vulnérables. Cette transformation a aidé le convoi à gagner une légitimité publique et une force émotionnelle. La crise cubaine a donc cessé de représenter comme un dossier idéologique abstrait pour apparaître comme une situation de souffrance humaine qui exigeait une réponse. Dans cet écosystème, les déclarations de Miguel Díaz-Canel et de Pablo Iglesias ont fonctionné comme des moues de condensation politique. Les interviews du président par Canal Red et par La Jornada ont élargi le sens du convoi et l’ont lié au droit de Cuba à résister, au maintien du blocus et à la légitimité de la solidarité internationale. Tout cela aide à comprendre pourquoi le terme « socialisme » a pris une ampleur notable : il s'agit d'une dimension supplémentaire que le public a ajoutée à un débat où l'aspect humanitaire a pris le pas sur l'aspect doctrinal, sans pour autant que sa dimension géopolitique soit perdue de vue. La leçon fondamentale ne se limite pas au seul domaine de la communication, elle est aussi politique. Dans des situations de disputes symboliques, il ne suffit pas de réagir, il faut produire une vérité vérifiable, capable d’organiser la perception publique et de former des publics moins vulnérables à la manipulation. Dans ce cas, l’efficacité du convoi résidait dans le fait de le connecter avec des faits matériels, des des images reconnaissables et un contexte politique compréhensible par un large public. Conclusion générale Le Convoi Notre Amérique n’a pas été le sujet qui a généré le plus de conversations sur Cuba en mars 2026 mais il a été l’un des plus efficaces pour organiser des sens, des émotions et dispositions politiques sur notre pays sur internet. Sa principale force dans le domaine de la communication ne résidait pas dans le fait d’exister en tant que fait isolé mais dans le fait de s’insérer dans une séquence narrative déjà activée par la crise économique, loa crise énergétique et les références au blocus des Etats-Unis. La conversation publique a montré que la solidarité internationale avait plus d’impact quand elle était associée à des images concrètes d’aide, à des témoignages, à des acteurs reconnaissables et à des scènes de mobilisation et n’était pas seulement une dénonciation politique abstraite. La combinaison entre blocus, solidarité et aide humanitaire a fonctionné comme le noyau le plus consistant du récit, celui qui a permis de coordonner une explication des causes de la crise et une réponse éthique et matérielle visible. L’analyse par plateformes suggère que la circulation la plus efficace des informations sur le convoi s’est faite dans le domaine visuel et social, en particulier là où les contenus ont fait appel à l’émotion, à l’identification et à la capacité de reproduction digitale. L’intensité du récit s’est concentrée sur des moments très particuliers, surtout entre le 16 et le 17 mars, ce qui indique que cette conversation répondait à une dynamique circonstancielle et d’amplification rapide associée aux déclarations de Donald Trump sur Cuba. La dimension humanitaire a été décisive pour élargir la perception du problème parce qu’elle a déplacé le discussion du terrain idéologique vers une perception plus immédiate de la souffrance, de l’urgence et de la nécessité de soutenir repeuple cubain. Le convoi a réussi à allier aide matérielle et rayonnement politique sans que ces deux aspects ne semblent contradictoires. Au contraire, dans le débat public, ils se sont mutuellement renforcés. La présence de personnalités politiques, d’activistes, de communicateurs et d’influenceurs a contribué à élargir la portée du sujet et à faire de la solidarité avec Cuba une scène internationale reconnaissable et partageable. Les données montrent aussi une limite importante: ce type d’analyse permet de décrire de façon fiable la conversation publique observable mais ne capte pas les échanges privés ou fermés, c’est pourquoi les conclusions doivent être replacées dans ce contexte. D'une manière générale, cette affaire confirme que, dans des contextes marqués par de vifs conflits symboliques, l'efficacité d'un récit ne dépend pas seulement de sa diffusion, mais aussi de sa capacité à relier des faits vérifiables, des images fortes, des émotions collectives et des clés d'interprétation compréhensibles pour un large public. En conséquence, le convoi « Nuestra América » a moins fonctionné comme un événement isolé que comme un catalyseur récit : il a transformé une situation critique en une histoire compréhensible, émouvante et politiquement significative. Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2026/03/31/la-solidaridad-si-comunica/

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