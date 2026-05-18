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Venezuela: Alex Saab extradé aux Etats-Unis

18 Mai 2026, 16:40pm

Publié par Bolivar Infos

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Communiqué du service administratif d’identification, de l'immigration et des étrangers 

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela annonce l’extradition du citoyen de nationalité colombienne Alex Naim Saab Morán qui a eu lieu ce 16 mai 2026 conformément aux dispositions de la législation vénézuélienne en matière d'immigration.

Cette mesure d’expulsion a été adoptée considérant que ce citoyen colombien était impliqué dans la commission de divers délits aux Etats-Unis d’Amérique comme c’est de notoriété publique et largement relayé par les médias.

Caracas, 16 mai 2026

Source en espagnol:

 

Alex Saab fue deportado a Estados Unidos este sábado

https://albaciudad.org/2026/05/alex-saab-deportado-a-estados-unidos/

URL de cet article:

Venezuela: Alex Saab extradé aux Etats-Unis - Amérique latine-Bolivar Infos

https://bolivarinfos.over-blog.com/2026/05/venezuela-alex-saab-extrade-aux-etats-unis.html

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