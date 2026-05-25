Venezuela: L’ambassade des Etats-Unis organise un simulacre d’évacuation

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Déclaration de la Plateforme Internationale de Solidarité avec la Cause Palestinienne face aux manœuvres militaires des Etats-Unis au Venezuela le 23 mai: rejet, alerte et défense de la souveraineté bolivarienne.

La Plateforme Internationale de Solidarité avec la Cause Palestinienne, une plateforme internationale présente dans différents pays du monde à travers des organisations, des collectifs, des groupes et des individus qui agissent en son sein, manifeste sa plus énergique préoccupation et son plus énergique rejet politique face aux exercices militaires que l’ambassade des Etats-Unis réalisera sur le territoire de la République Bolivarienne du Venezuela samedi 23 mai prochain même si ceux-ci ont été autorisés par l’Etat vénézuélien.

Notre position est logique et cohérente avec la défense des peuples opprimés et le rejet frontal de toute forme d’impérialisme que nous avons mené à bien à tout moment et ne représente pas un acte de méfiance envers les institutions de la patrie de Bolívar mais une lecture stratégique de la situation complexe que nous affrontons.

Le Gouvernement des Etats-Unis a prouvé, Le Gouvernement des États-Unis a démontré, de manière constante et documentée, sa vocation d’ingérence au Venezuela. Les menaces, les mesures coercitives unilatérales et les opérations de déstabilisation font partie d’un dossier ouvert qu’aucune autorisation ponctuelle ne peut clore. Permettre la présence opérationnelle d’une puissance hostile en territoire vénézuélien quelle que soit sa nature, représente un risque qui doit être traité avec la plus grande vigilance républicaine.

Il ne s’agit. pas de désavouer les compétences de l’Etat mais d’avertir que, sur l’échiquier de la guerre asymétrique, chaque espace concédé peut être capitalisé par l’adversaire historique s’il n’est pas entouré d’un blindage populaire incontournable.

Nous rejetons catégoriquement la normalisation de ces activités. L’impossibilité d’un affrontement symétrique conventionnel ne peut se transformer en acceptation résignée du fait qu’une ambassade étrangère déploie des capacités opérationnelles sur notre territoire. Nier le conflit, assumer le fait que l’autorisation officielle annule la menace serait une façon de nier que ceci aplanit le terrain pour une occupation insidieuse qui n’a besoin ni de chars ni de drapeaux pour s’instaurer mais se déguise en accords techniques et en présences tolérées.

La souveraineté n’est pas une autorisation administrative, c’est un état de vigilance permanente qui s’exerce surtout quand l’adversaire est dans la maison.

Nous dénonçons aussi l’état de « sommeil sous alprazolam» qui menace d’endormir la conscience collective.

L’alprazolam est la métaphore d’une paix artificielle, d’une anesthésie qui nous sert à croire que la présence opérationnelle d’une puissance hostile est une formalité sans danger.

Nous rejetons cette anesthésie comme une façon de chercher la reddition psychologique. Le 23 mai doit être un électrochoc qui nous réveille, qui nous rappelle que la patrie est en jeu tous les jours et que la défense de la république n’admet ni pause ni distraction.

A cause d notre responsabilité politique envers la patrie bolivarienne et envers les peuples du monde qui résistent à l’impérialisme, nous condamnons l’ingérence, nous alertons sur la normalisation de cette sorte d’actions qui ont le caractère d’une agression intolérable.

Nous dénonçons les avancées militaires du régime des États-Unis dans. la région de Notre Amérique et nous soutenons la résistance des peuples qui, aujourd’hui, se lèvent pour défendre leur bien-être, leurs liberté et leur souveraineté contre l’impérialisme et le sionisme, tous deux fascistes dans leur essence.

Nous appelons à défendre la souveraineté en honorant l’héritage de Bolívar et de Chávez et en montrant que cette terre n’est pas et ne sera un terrain de manoeuvres militaires pour aucun empire.

Plateforme Internationale de Solidarité avec la Cause Palestinienne

Caracas, 22 mai 2026

source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/05/22/venezuela-polemica-en-torno-a-un-comunicado-del-gobierno-sobre-simulacro-de-evacuacion-de-la-embajada-de-estados-unidos/

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