Venezuela: Rappel de la campagne " Libérez Alex Saab " - Amérique latine-Bolivar Infos

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

En 2018, le Gouvernement vénézuélien avait accrédité Alex Saab comme envoyé spécial dont. les fonctions consistaient à faciliter l’obtention de matériel médical, d’aliments et d’autres biens essentiels face aux obstacles imposés par le blocus des Etats-Unis.

Au milieu de l'année 2020, le fonctionnaire a été arrêté au Cap Vert à la demande de Washington pendant une escale technique de l’avion qui le transportait, au mépris de l'inviolabilité de l'immunité liée à son statut de diplomate.

Après 491 jours de détention illégale au Cap Vert, le 16 octobre, Saab a été extradé aux Etats-Unis où un tribunal de Miami l’a accusé de diverses charges de blanchiment d’argent et de conspiration, toutes démantelées par sa défense grâce à de solides arguments.

Selon le Gouvernement bolivarien, cette arrestation était en rapport avec la campagne de siège orchestrée par le Gouvernement des Etats-Unis contre le Venezuela pour infliger plus de souffrance au peuple et déstabiliser ses institutions et son ordre intérieur.

Lors d’une session ordinaire de l’Assemblée nationale (parlement) du Venezuela en avril 2022 a été approuvé un accord demandant le respect de l’immunité diplomatique d’Alex Saab, emprisonné aux Etats-Unis pour des accusations de blanchiment d’argent présumée.

L'organe législatif a également approuvé la nomination de Saab au poste de commissaire à la paix désigné par la République bolivarienne.

Lors de sa libération en décembre 2023, Alex Saab a rencontré Nicolás Maduro envers qui il a toujours fait preuve de loyauté, selon des proches du président légitime, actuellement retenu en otage par les États-Unis.

Pendant la campagne pour sa libération « Libérez Alex Saab » ses avocats et les autorités vénézuéliennes ont estimé que la procédure suivie violait le droit international et l’immunité diplomatique acquise alors.

Après sa libération grâce à un échange de prisonniers avec les Etats-Unis en décembre 2023, il a été nommé en octobre 2024 ministre de l’industrie et de la production nationale par le président constitutionnel Nicolás Maduro.

Source en espagnol:

