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Cuba: La majorité des pays membres de l’ONU condamne le blocus

29 Octobre 2026, 17:38pm

Publié par Bolivar Infos

Cuba: La majorité des pays membres de l’ONU condamne le blocus

 Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Ce 28 octobre, l’assemblée générale des Nations Unies a condamné à une large majorité le blocus économique, commercial et financier imposé par les Etats-Unis à Cuba depuis plus de 60 ans dans un contexte précédé par des pressions inédites de la part de Washington pour essayer de briser les soutien de La Havane, selon les autorités cubaines.

La résolution concernant la levée du blocus présentée par Cuba a obtenu 130 voix pour, 17 contre et il y a eu 25 abstentions.

Cette année, 10 pays ont voté contre, 13 de plus qu’en 2025 : 
Les Etats-Unis, Israël, la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie, l’Ukraine, la Bosnie Herzégovine, la République Tchèque, la Macédoine du Nord, le Maroc, les Emirats Arabes Unis, l’Argentine, la Colombie, l’Equateur, le Costa Rica, le Paraguay, et Trinidad et Tobago.

Des pays occidentaux comme l’Allemagne, l’Italie et la Lettonie se sont abstenus pour la première fois en 34 ans. Bien que les résolution  de l’assemblée générale des Nations Unies ne soient pas contraignantes, elles reflètent l’opinion mondiale.

Source en espagnol:
https://albaciudad.org/2026/10/abrumadora-mayoria-de-paises-rechazan-en-la-onu-el-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba/
URL de cet article:

https://bolivarinfos.over-blog.com/2026/10/cuba-la-majorite-des-pays-membres-de-l-onu-condamne-le-blocus.html

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