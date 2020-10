Cuba : L'interféron alfa 2b démontre son efficacité chez les patients sous hémodialyse

L'innocuité et l'efficacité de l'interféron alpha 2b humain recombinant, mis au point et breveté par le Centre de génie génétique (cigb), administré par voie intranasale comme prophylaxie contre la covid-19, chez des patients cubains participant à un programme d'hémodialyse, ont été révélées dans un article de spécialistes du Centre de recherches médico-chirurgicales (Cimeq) et du cigb lui-même, et publiées dans le Journal of Renal Endocrinology

Auteur: Granma | internet@granma.cu15 octobre 2020 10:10:58

L'étude a inclus 15 patients ambulatoires en hémodialyse qui, avant l'administration du médicament, ont fait l’objet d’évaluations cliniques, radiologiques et d’études d'hématologie et de chimie du sang, a rapporté le site Infomed.

De plus, un contact quotidien a été établi avec chaque patient de l'étude, en personne ou par téléphone, pour déceler une éventuelle apparition d’effets indésirables ou de symptômes de la maladie.

Comme résultats essentiels, il est signalé que chez 47% des patients, il a été rapporté des cas de leucopénie, de lymphopénie chez 67%, et d’anémie et de thrombocytopénie chez 33%, avant l'utilisation du médicament. Il n'y avait aucune suspicion clinique de covid-19 chez aucun d'entre eux. Des effets indésirables sont survenus chez trois patients (20%), mais ils étaient légers et sans gravité.

Tous les patients étaient négatifs pour la réaction en chaîne par polymérase en temps réel (rt-pcr) du sars-cov-2 et pour les études d'anticorps 45 jours après le début de l'étude.

Il a été conclu que l'utilisation de l'interféron alfa 2b humain recombinant administré à ces patients avait un profil de sécurité adéquat. Aucun n'a été infecté par le sars-cov-2 durant la période de surveillance.

