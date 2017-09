Cuba : Irma met le cap sur la Floride, mais ses vents et pluies continuent d'affecter Cuba

La Havane, 9 septembre (PL, RHC).- L'Institut de météorologie de Cuba a fait savoir que l'ouragan Irma a commencé à tourner vers le nord et que José, l'autre cyclone qui s'est formé dans l'Atlantique ne représente pas de danger pour notre pays.

Le météorologue José Rubiera a précisé qu'Irma a commencé à changer sa trajectoire et a mis le cap vers le Nord avant que prévu. Il avance à 11 kilomètres heure. L'oeil de l'ouragan se situe à 25 kilomètres au nordest de Punta Hicacos, à Varadero. Les vents atteignent 195 kilomètres heure.

Il a cependant fait savoir que les pluies associées et les vents très forts qui l'accompagnent se feront sentir dans plusieurs provinces de notre pays et provoqueront des trains de vagues puissantes et des inondations dans la zone cotière.

De son coté, José, un ouragan repéré par les satellites depuis quelques jours, qui a des vents soutenus de de 240 kilomètres heure et qui a une catégorie de 4 sur l'échelle Saffir-Simpson, ne représente aucun danger pour Cuba-a assuré José Rubiera.

