Argentine : Javier Milei contre Cuba et le Venezuela

Par Stella Callon

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

La décision de l'Argentine, de ne pas permettre qu'on fournisse du combustible aux avions de la Cubana de Aviación qui font le trajet Buenos Aires–La Havane–Buenos Aires coïncide avec deux importantes réunions des droites locales et internationales dans la région: les rencontres de la Fondation Liberté qui dépend des fondations mères des États-Unis et se déroulent depuis hier mercredi et le séminaire qui se déroulera demain à l'Université du Centre d'Etudes Macro-économiques (CEMA), une ONG installée en Argentine qui apparaît à présent avec un objectif marqué : Cuba.

Le programme du CEMA se réalise, selon son invitation, « en défense du libre marché et de la menace du socialisme du XXIe siècle » pour générer « une conscience dans l'opinion publique et parmi les acteurs du système politique. » On dissertera aussi sur « l'hégémonie culturelle qui prévaut sur l'hémisphère. » étant entendu que derrière cela, « se trouve l'influence puissante de l'axe Cuba–forum de Sao Paulo–groupe de Puebla dans le développement de courants politiques de caractère antidémocratique.

Pour affronter cette situation, on propose « de montrer les réseaux et les connexions entre les régimes autocratiques et totalitaires d'Amérique latine avec d'autres parties du monde » et de mentionner que derrière Cuba, « se trouvent la Russie, la Chine et l'Iran, pour différentes raisons, principalement pour atteindre leur propresobjectif, objectifs stratégiques. »

On se propose aussi de « promouvoir le dialogue autour d'axes thématiques stratégiques pour comprendre un processus qui est souvent sous-estimé mais a sans doute un énorme impact sur la région et au-delà. »

Parmi les intervenants se trouve Alberto Benegas Lynch, l'une des figures centrales des plans économiques du président d'extrême droite, Javier Milei et de son parti encore en construction, La Liberté Avance.

Par conséquent, Cuba n'apparaît pas comme un exemple ou un symbole d'un peuple héroïque qui a attiré l'attention du monde à partir du triomphe de la révolution, en 1959, dont la résistance étonne l'humanité et qui a même le soutien de la plupart des pays du monde contre le blocus génocide que lui ont imposé les États-Unis.

On attribue à un pays, une île des Caraïbes, le seul pays indépendant d'Amérique latine depuis 1959, une dimension apocalyptique avec ses 11 000 000 d'habitants et son petit territoire a supporté supporte toujours non seulement ce blocus criminel, mais tous sortes d'actes terroristes depuis plus d’un demi-siècle. De plus, Cuba se trouve seulement 90 miles de distance des côtes des États-Unis, la plus grande puissance impériale du monde.

Plusieurs organismes et institutions ont réagi à cette nouvelle et, très grave décision du président Milei, conseillé de façon évidente ou avec un mandat d'Israël, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Le président lui-même, lors de sa campagne électorale, avait déclaré qu'il faisait partie de la Fondation Liberté et Progrès financée par Israël et les États-Unis.

Dans la ligne de mire se trouve aussi le Venezuela qui, ces dernières heures, a été signalé comme un centre d'opérations de l'Iran sur le continent. Tout cela en défiant des milliers d'Argentins qui descendent dans la rue dans des plus grandes manifestations qui aient eu lieu dans le pays, contre les mesures prises par le Gouvernement.

Un peuple soumis par la faim, l'annulation de tous ses droits, en état de rébellion, dans ce cas, sous la protection des lois constitutionnelles qui se résument au droit de se défendre quand on a été trahi et que sa volonté démocratique a été violentée, ce qui est ce qui se passe actuellement ici.

