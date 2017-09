Cuba : Pour l'unité latino-américaine et caribéenne

Par María Josefina Arce.

La récente adhésion de Cuba à la Banque Centraméricaine d'Intégration Économique est un nouveau pas sur la voie de l'unité de toute l'Amérique Latine et des Caraïbes afin de mener à bien des projets contribuant au développement des peuples et à la réduction de la pauvreté et des inégalités.

La Banque Centraméricaine d'Intégration Économique, dont le siège est au Honduras, impulse des investissements, des opportunités d'échanges dans divers domaines dont l'infrastructure sociale et productive, l'énergie, l'agriculture, le développement rural, urbain et humain.

Elle s'occupe également de l'industrie et des services à la recherche de la compétitivité et elle sert d'intermédiaire financier, entre autres.

Elle a financé ces dernières années des projets pour l'amélioration et le ravitaillement en eau potable dans les pays de la région pour un montant de plus d'un milliard de dollars.

Les programmes incluent des ouvrages d'infrastructure, d'automatisation de systèmes de contrôle, de stations de pompage, de distribution et des usines de traitement d'eau potable et d'eaux usées destinées à l'amélioration des services.

Plusieurs communautés du Costa Rica, du Panama et du Nicaragua, entre autres pays de la région ont bénéficié de ces initiatives.

Elle appuie également des programmes éducatifs pour élargir l'accès à l'enseignement des secteurs les plus vulnérables. Elle finance également des initiatives sur le logement afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la région.

Selon des rapports de cette institution, depuis sa fondation en 1960, elle a fourni à ses adhérents environ 24 milliards de dollars sous différentes formes.

Les autorités cubaines ont relevé que l'adhésion de notre pays à la Banque Centraméricaine d'Intégration Économique favorisera l'expansion de projets économiques et sociaux dans notre pays.

Le président exécutif de cet organisme multilatéral, Nick Rischbieth, a indiqué que cette institution veut vraiment appuyer la croissance et le développement de Cuba, plongée dans un processus de mise à jour de son économie pour contribuer à l'élévation du bien-être des Cubains.

Nick Rischbieth a ajouté que Cuba a été invitée à adhérer à cette institution en raison des liens historiques et culturels qui l'unissent à l'Amérique Centrale et de sa vision et son action en faveur de l'intégration de toute l'Amérique Latine.

Les bénéfices seront multiples pour la plus grande des Antilles car cette adhésion lui permettra d'accéder à de nouvelles sources de financement externe et elle jouera un rôle clé dans l'application de multiples projets recueillis dans le Portefeuille d'Opportunités pour l'Investissement Étranger dans notre pays.

Il faut tenir compte aussi du fait que pour Cuba il est très important de faire partie d'institutions multilatérales car il est très difficile de s'incorporer à des organismes de ce type à cause des lois du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à notre pays cela fait plus de 50 ans.

Sans aucun doute, l'incorporation de Cuba, qui entretient d'importantes relations avec les pays de la région, à la Banque Centraméricaine d'Intégration Économique, donnera un apport important au développement économique de notre pays et à ses divers projets en faveur de tous les Cubains.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/140100-pour-l'unite-latino-americaine-et-caribeenne

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-pour-l-unite-latino-americaine-et-caribeenne.html