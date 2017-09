Venezuela : L'Assemblée Nationale Constituante commence à rédiger la nouvelle Constitution

« Cette semaine, nous commencerons à rédiger les nouveaux chapitres de la Constitution pour blinder et renforcer le modèle avancé de notre Constitution mère de 1999, » a déclaré la présidente de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), Delcy Rodríguez.

Elle a fait cette annonce lors du premier débat ouvert avec les organisations naturelles de la Révolution qui s'est déroulé ce samedi autour de la Loi Constitutionnelle contre la Haine, l'Intolérance et pour la Coexistence Pacifique au Parc Ezequiel Zamora El Calvario avec les députés à la Constituante de Caracas.

Rodríguez était accompagnée par le second vice-président de l'Assemblée Nationale Constituante Isaías Rodríguez, le secrétaire exécutif de la Commission pour la Vérité Larry Devoe, les députés à la Constituante Iris Varela et Noris Herrera et le président de la Chambre Municipale, le député à la Constituante Ángelo Rivas.

Parmi les propositions faites se détache la régulation des messages qui peuvent exprimer de la haine grâce aux réseaux sociaux. Les assistants sont aussi tombés d'accord sur le fait que les crimes politiques et les crimes de haine doivent être considérés comme une violation des Droits de l'Homme.

Rodríguez a affirmé que le chapitre spécial consacré aux femmes et aux jeunes comme l'a demandé le Chef de l'Etat sera incorporé à la Grande Charte en tant qu'objectif stratégique de la nouvelle Constitution.

Elle a ajouté que les jeunes de la Mission Robert Serra, seront incorporés en tant que brigadistes de la paix pour travailler à la construction de cette loi à partir des communautés et qu'elle a 3 aspects fondamentaux : l'éducation, l'attention concernant la responsabilité des médias et la responsabilité, le contrôle et la définition d'un crime de haine.

« Vous avez demandé qu'on régule les réseaux sociaux et vous savez qu'une partie des bases de cette loi est dirigée vers le contenu des médias sociaux dans leurs différentes expressions qui encouragent les messages de haine, d'intolérance, de discrimination, de fascisme. Ils seront l'objet des dures sanctions que contiendra cette loi, » a dit celle qui est aussi présidente de la Commission pour la Vérité après avoir écouté attentivement les interventions du peuple.

Un débat pour la paix

A ce débat ont participé des femmes, des jeunes, des chauffeurs de taxi, les habitants des quartiers d la Grande Mission Logement Venezuela, des personnes handicapées, des retraités et des pensionnés, des membres de la diversité sexuelle, des éducateurs et des vieux qui ont nourri les propositions.

En ce sens, Betsimar Pérez, du mouvement des femmes de Caracas a soutenu que face aux menaces de l'Empire contre le peuple du Venezuela, on doit communiquer en permanence sur l'Assemblée Nationale Constituante.

Elle a ajouté que la production est un axe fondamental pour affronter la guerre économique.

« Nous présentons un projet concernant les détergents et nous allons monter un réseau se femmes qui produisent le jambon artisanal parce que nous avons le soutien du président Nicolás Maduro, » a-t-elle dit.

Elle a ajouté que « nous ne pouvons pas permettre que l'opposition s'empare de nous, » a-elle prévenu.

Pour sa part, Ulises Osuna, du secteur jeunesse, a fait une proposition pour la protection des droits de l'homme.

« Nous proposons l'imprescriptibilité des délits concernant les droits de l'homme et des délits de haine non seulement du point de vue que c'est l'Etat qui est impliqué dans la violation des droits de l'homme à travers les organes de sécurité mais aussi du point de vue de l'action de personnes naturelles et juridiques qui, par la violence politique, sont impliqués dans ces faits, » a expliqué le jeune.

Le Mouvement Jeunes de la Patrie Robert Serra représenté par sa présidente Mayerling Arias a dit que « cette rencontre est une victoire du peuple de Bolívar et de Chávez. »

elle a rappelé le lâche assassinat de Robert Serra, le plus jeune député de la Révolution et l'a qualifié de crime de haine orchestré par des agents de la droite internationale pour créer le désespoir parmi la jeunesse révolutionnaire.

« Nous avons besoin que ces crimes soient déclarés comme crimes contre l'humanité et qu'ils ne soient jamais prescrits. »

Elle amis à la disposition de l'ANC la politique publique de travail communautaire qui est réalisé par cette organisation dans les Bases de Missions Sociales et les communautés populaires pour apporter le message de paix.

Le néofascisme aux Etats-Unis

Le député à la Constituante Isaías Rodríguez a déclaré à propos de la violence de la droite que diverses sphères ont souligné que le fascisme est de retour dans le monde.

« Le néofascisme naît partout et une de ses expressions les plus concrètes, nous la voyons en ce moment aux Etats-Unis. Il y a un président lié concrètement aux mouvements qui transgressent le plus les droits de l'homme partout dans le monde. Le néofascisme aux Etats-Unis a un dirigeant : le président des Etats-Unis. Ce néofascisme essaie d'assiéger l’Amérique Latine et en particulier le Venezuela, » a-t-il dénoncé.

Il a applaudi le peuple vénézuélien qui a élu l'ANC et a dit que cela a été une réponse de victoire, de force, qui se transforme en front de résistance permanent.

Le monde entier est suspendu au Venezuela, a soutenu Rodríguez et il a déclaré que le peuple vénézuélien est un bastion essentiel pour tenter d'arrêter ce mouvement fasciste qui veut s'approprier le monde.

Les personnes handicapées ont aussi participé au débat et à la réflexion et Anibal Coltat, qui a un handicap auditif, a exposé ses raisons.

Il a exprimé la nécessité de mettre en place dans tous les lieux le langage des signes et qu'il devienne constitutionnel en tant que mécanisme de défense et de protection de ce secteur qui est atteint par la médiatique nationale et internationale qui bombarde le peuple de messages désespérants et de mensonges.

« Je veux qu'ils comprennent ce que nous ressentons, nous, les personnes avec un handicap auditif, en n'ayant pas les informations en temps réel sur ce qui se passe dans notre pays, » a-t-il déclaré.

Il a pris pour exemple le fait que les annonces positives du Président Nicolás Maduro leur arrivent souvent déformées par des tiers qui manipulent l'information pour créer l'incertitude et que cela devient de la discrimination tout en affirmant l'engagement de ce secteur envers la Révolution Bolivarienne.

Pour le Mouvement Nous sommes le Venezuela, Omar Pérez a souligné qu'ils apportent un message de paix et de joie au peuple qui a été décontenancé par la guerre économique.

« Le Président Maduro nous a donné le pain et le couteau pour aller dans les catacombes écouter le peuple, lui donner une réponse mais cela a été rendu invisible par les médias. C'est pourquoi nous demandons que cette loi prenne des mesures pour qu'ils rendent visibles les réussites des jeunes et qu'elles ne soient pas seulement diffusées par les principales chaînes de chronique rouge de la jeunesse, » a-t-il déclaré.

Marcos Argula, pour la Mission Logement Venezuela et le Campement des Pionniers a dénoncé le fait que la haine a voulu faire brûler les paroisses populaires.

« Notre peuple est sorti défendre la Révolution Bolivarienne et ce qui s'est passé pendant ces 120 jours ne peut rester impuni. Ce qu'ils (la droite) ont fait, ils doivent le payer, nous voulons que justice soit faite, » a-t-il déclaré et il a ajouté qu'ils continueront à être à l'avant-garde aux côtés du Président Maduro et de l'ANC.

Haine du chavisme

« Celui qui a tué mon fils ne le visait pas lui, il l'a tué en visant un groupe de personnes qui fêtaient le triomphe du Président Nicolás Maduro, élu par la majorité des Vénézuéliens, » a déclaré William Bastardo, père d'Ander Bastardo, victime de la violence en 2014 après l'appel d'Henrique Capriles à prendre les rues par la violence. Il a regretté que des dirigeants politiques de l'opposition emploient la violence comme outil politique, une violence qui a repris en avril de cette année avec les guarimbas.

Pour sa part, Larry Davoe, secrétaire exécutif de la Commission pour la Vérité, a souligné l'importance de l'initiative prise par le Gouvernement National pour la justice.

« Cette loi que nous discutons est très importante pour prévenir l'escalade de la haine parce que quand la haine s'instaure dans une société, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller » et il a évoqué le fait qu'on s'occupe déjà des crimes fascistes comme celui de Orlando Figuera, brûlé vif seulement pour avoir l'air chaviste.

Zulay Aguirre, présidente de la Fondation Je Suis une Femme, a signalé que le peuple continuera sa lutte pour la paix face aux attaques de l'Empire nord-américain contre la souveraineté du pays.

« Nous sommes un jour de paix, de rencontre et de discussion, c'est ce qui ne plaît pas à l'Empire parce que jamais, ils ne discutent avec nous et il est plus triste encore que nous ayons une Assemblée Nationale apatride qui ne travaille pas pour le peuple, » a-t-il soutenu.

Pour la Communauté sexe-genre différent, Cody Campos a dénoncé le fait que la droite vénézuélienne utilise les médias pour fomenter la haine.

« Il n'est pas possible de consacrer des programmes à encourager les jeunes à quitter leur Patrie. Il n'est pas possible qu'il y ait des programmes pour ridiculiser les homosexuels, les camarades paysans et les afro-descendants, » a-t-elle dit. Elle a proposé que cette loi impose la non discrimination pour raisons d'orientation sexuelle et d'identité de genre.

Toutes les idées dans le débat

Delcy Rodríguez a apporté certaines réponses et souligné la participation du peuple à la session qu'elle a qualifiée de « réussite. » « Les camarades qui ont un handicap auditif ont demandé qu'on incorpore la langue des signes, « ils ont raison, nous sommes auto-critiques, nous avons commis erreur à l'ANC mais elle sera corrigée à partir de la prochaine session de notre ANC. »

Elle a ajouté que le Mouvement Nous sommes le Venezuela a demandé que les réussites de la jeunesse soient rendues visibles par les médias cette loi et qu'elle y travaillera.

« Les quartiers de Caracas ont demandé qu'il n'y ait plus d'impunité et nous y arrivons : à lettre de l'ordre. Nous le ferons grâce à des règles juridiques, par la relation constitutionnelle et les décrets constituants. »

Elle a indique que les chauffeurs de taxis ont demandé « la main dure contre la guerre économique » et je veux souligner que ceux qui organisent la guerre économique sont ceux qui provoquent la haine, l'intolérance et la discrimination parmi nous qui sommes différents. Nous allons avoir la main dure et cette Commission pour la Vérité comprend la violence politique, les attaques et les attentat contre notre système économique.

Elle a signalé que les enseignants doivent être sujets à la justice vénézuélienne et qu'ils ne peuvent pas encourager la haine et la violence envers les enfants comme c'est arrivé pendant les guarimbas quand on empêchait les petite d'aller en classe pour protester contre le Gouvernement.

Elle a remercié la diversité sexuelle d'avoir participé à cette rencontre et d'y avoir apporté ses idées et a dit que ce secteur aura une avancée dans la Constitution.

L'attention envers les victimes de la haine

L'Assemblée Nationale Constituante (ANC), a commencé à s'occuper des victimes de la haine par une rencontre publique, a informé hier la présidente de cet organisme, Delcy Rodríguez : « Hier, nous avons commencé les audiences publiques de victimes, de blessés, de familles des victimes de la violences de cette année. Des victimes civiles mais aussi des fonctionnaires de la Police Nationale Bolivarienne et de la Garde Nationale Bolivarienne qui se sont rendus à la Commission pour la Vérité pour faire leur récit, pour que cette commission sache la vérité. »

Elle a affirmé que la première étape pour déterminer les responsabilités et pour faire justice est de déterminer la vérité.

Elle a indiqué qu'on s'occupe du cas du jeune Orlando Figuera, brûlé vif dans les environs du Métro d'Altamira lors des guarimbas de cette année. Elle a dit que sa mère, nés Esparragoza, a raconté à l'audience comment les faits se sont déroulés et comment le Ministère Public a laissé ce cas totalement impuni.

Des mesures contre l'agression de l'Empire

Le Venezuela annoncera des mesures de rétorsion contre l'agression contre le peuple par le Gouvernement des Etats-Unis, a signalé hier la présidente de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) Delcy Rodríguez.

« Le Venezuela étant un pays avec de grandes ressources pour être une puissance, les forces de l'Empire ont fait un siège pour affecter le peuple vénézuélien. Ils sont déjà sortis de la route en annonçant des sanctions contre le peuple vénézuélien, » a-t-elle dit et l'ordre exécutif signé par l'administration de Donald Trump a pour but l’intervention dans le pays. Elle a assuré que ces menaces ont eu un précédant quand l'ex-président Barack Obama a qualifié le Venezuela de menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique des Etats-Unis.

« Ils ont commencé à parler en 2015 et ont assuré que s'il y avait une crise humanitaire au Venezuela, ils interviendraient militairement. Face à ces menaces, le Président Nicolás Maduro a maintenu la protection du peuple. » Elle a indiqué que ceux qui ont demandé l'intervention et le blocus du Venezuela doivent être l'objet d'une enquête pour déterminer leur responsabilité.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/anc-inicia-redaccion-de-nueva-constitucion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-l-assemblee-nationale-constituante-commence-a-rediger-la-nouvelle-constitution.html