Pérou :  Pedro Castillo hausse le ton

Le président du Pérou dit qu’il a la conscience propre après avoir été interrogé comme témoin sur son ingérence présumée dans la promotion de militaires.

Le procureur a interrogé le président Pedro Castillo en tant que témoin dans l’affaire des interférences présumées dans les promotions des militaires pour donner illégalement de l’avancement à des militaires faisant partie de son entourage proche.

« Nous, nous ne nous dérobons pas, nous ne fuyons pas du pays, nous nous réfugions encore moins dans une ambassade, nous avons la conscience tranquille, nous agissons conformément à la loi et aux engagements pris envers le peuple, » a écrit Castillo sur Twitter.

Il a aussi fait savoir qu’il a accompli son « devoir constitutionnel » et a répondu « à toutes les questions » que lui ont posées les procureurs au Palais du Gouvernement à propos de l’affaire des promotions des militaires qui a causé la démission du ministre de la Défense de l’époque, Walter Ayala.

Cette affaire est sortie en novembre quand les généraux José Vizcarra et Jorge Chaparro, anciens commandants de l’Armée de de l’Armée de l’Air respectivement, ont dénoncé le fait qu’Ayala et l’ancien secrétaire général du bureau de la Présidence, Bruno Pacheco, avaient fait pression sur les autorités militaires pour favoriser la promotion de colonels proches de Castillo, Carlos Sánchez et Ciro Bocanegra, au grade de général.

L’une des choses que devait préciser Castillo concernait les chats de WhatsApp qu’il a envoyés à Vizcarra en septembre et octobre pour lui demander de coordonner « des sujets urgents » avec Pacheco et en lui suggérant de promouvoir le commandant EP Víctor Torres Quispe au grade de colonel.

L’avocat de Castillo, Eduardo Pachas, a dit que Castillo avait reconnu lors de son interrogatoire être l’auteur des chats et avait expliqué au procureur « le contexte dns lequel il les avait faits. » Il a nié toute intention de faire des nominations illégales ou d’accorder des faveurs.

Castillo, depuis qu’il est arrivé au pouvoir en juillet, affronte 3 enquêtes pour actions illégales bien que pour le moment, il n’ait été inculpé en aucune. Selon certains analystes, l’opposition cherche à destituer le président de gauche depuis le début de son mandat sans aucune trêve.

