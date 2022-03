Pérou : Pedro Castillo refuse de recevoir une commission de contrôle du congrès

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a refusé hier de recevoir dans son bureau une commission parlementaire qui lui avait annoncé sa visite pour l’interroger sur les soupçons de corruption dans son entourage.

Une communication du secrétaire général par intérim de la présidence, Beder Camacho, adressée au président d’opposition de la commission de contrôle, Hector Ventura, demande à celui-ci d’excuser le président, et dit qu’il ne témoignera pas en personne « mais, Monsieur le président exprime ses dispositions à répondre par écrit à toute consultation que demanderait la commission, c’est pourquoi nous demandons qu’on lui envoie l’ensemble des questions. »

Cette interrogatoire était programmé pour lundi prochain et destiné à prendre le témoignage du président sur ses réunions privées hors du palais du gouvernement et sur Bruno Pachéco, l’ancien secrétaire général de la présidence objet d’une enquête et la patronne Karelim Lopez, objet d’une enquête pour corruption présumée comme Pacheco et dont le témoignage devant le ministère public, révélé à la presse, implique Castillo dans de possibles affaires de corruption, ce qu’il nie.

D’autre part, le Gouvernement a fait des observations et envisage de faire des changements à une loi qui fixe des limites à la possibilité du président de désigner des ministres en fixant des conditions pour accéder à cette charge et à celle de vice ministre.

« Ainsi, seuls pourront être ministres les mêmes fonctionnaires que toujours » et on ne donnera pas d’opportunités aux jeunes, a-t-il ajouté.

En même temps, la sous-commission des accusations constitutionnelles a accepté une accusation pour diverses charges contre la procureur de la nation Zoraida Avalos.

Selon des sources parlementaire, il s’agit de représailles contre Avalos parce qu’elle a retardé les investigations concernant le président jusqu’à la fin de son mandat en tenant compte de son immunité, une procédure qui a toujours été utilisée.

Le même groupe parlementaire a approuvé cette semaine une accusation contre le président Castillo pour trahison présumée envers la patrie qui a été contestée par le parti au Gouvernement Pérou Libre.

D’autre part, la présentation au Parlement d’une motion d’extrême droite destinée à destituer Castillo pour « incapacité morale permanente » est en cours.

Au milieu de l’escalade de l’opposition, une enquête de l’institut de sondages Datum indique que la destitution de Castillo par le Parlement n’est approuvée que par 17 % de la population alors que 38 % dit qu’il doit terminer son mandat en 2026 et 38 % qu’il doit démissionner.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/peru-mandatario-declina-recibir-a-comision-congresal-fiscalizadora/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/perou-pedro-castillo-refuse-de-recevoir-une-commission-de-controle-du-congres.html