Cuba : Cuba préside le groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes auprès des Nations unies

Mirta Granda Averhoff, ambassadrice de Cuba en Italie, a assumé la présidence tournante du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes auprès des Nations Unies (GRULAC), une responsabilité qu'elle exercera au cours du second semestre de l'année.

Le ministère cubain des Affaires étrangères rapporte qu'en assumant la présidence, Granda Averhoff a confirmé l'engagement de Cuba en faveur de l'unité et de l'intégration régionales pour défendre et faire progresser les intérêts communs et les positions communes.

Le diplomate a également remercié le Panama pour le travail accompli à la tête du groupe.

Les représentants du GRULAC ont également félicité l'ambassadeur Tomás Duncan, représentant permanent du Panama auprès de la FAO pour le travail qu’il a accompli en sa qualité de président au cours du premier semestre de l'année.

Selon les informations, Cuba assurera la présidence du GRULAC, et sera accompagnée au Bureau par le Nicaragua et le Panama en tant que vice-présidents.

Le GRULAC est un groupe de dialogue et de consultation non contraignant de tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dont le but est de parvenir à un consensus sur diverses questions dans la Région.

(Avec des informations d'ACN)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/09/cuba-asume-presidencia-pro-tempore-del-grupo-de-paises-de-america-latina-y-el-caribe-ante-las-naciones-unidas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/cuba-cuba-preside-le-groupe-des-pays-d-amerique-latine-et-des-caraibes-aupres-des-nations-unies.html