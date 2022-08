Cuba : Cuba produira des antibiotiques injectables pour les soins intensifs

La Havane, 2 août (ACN) Une usine de céphalosporines injectables, dont l’achèvement est prévu pour la fin de cette année, permettra la production à Cuba d’un groupe d’antibiotiques bêta-lactamines injectables, largement utilisés dans les soins intensifs, et qui sont actuellement importés à des coûts élevés.

C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui un article du quotidien Granma, précisant que ces médicaments sont le Meropénem à 500 mg et 1 mg, la Ceftriaxone (Rocephin) à 1 g, le Céfotaxime à 1 g, la Céfazozoline à 500 mg et 1 g, le Céfuroxime à 750 mg, le Ceftazidime à 1 g et 1 g.

L’usine, qui fonctionnera dans l’Entreprise Pharmaceutique 8 de Marzo, sera la seule à produire ce type d’antibiotique dans le pays, et 90 pour cent de l’équipement qui sera utilisé est déjà à Cuba, a souligné la directrice générale de l’entité, Xenia Madrazo Sagre.

Le docteur Eduardo Martinez Diaz, président de BioCubaFarma, a souligné que l’importation de ces antibiotiques coûte au pays entre 7 et 8 millions de dollars par an, de sorte que leur production sur le territoire national diminuera les dépenses.

Les antibiotiques injectables tels que Meropenem, Rocephin et Cefotaxima sont des antibiotiques essentiels à usage hospitalier dans les soins intensifs, avec un large spectre de traitement des infections bactériennes, des pneumonies et des méningites, entre autres maladies.

La nouvelle usine sera la troisième à fonctionner dans l’entreprise pharmaceutique 8 de Marzo, qui en a déjà une de céphalosporines orales et de pénicillaniques. (Source ACN)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/295323-cuba-produira-des-antibiotiques-injectables-pour-les-soins-intensifs