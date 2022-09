Cuba : Le programme Plus de Médecins neuf ans après sa création

Par Pedro Monzón

Le programme plus de médecins (PMM) qui a débuté le 8 juillet 2013 a joué un rôle très important dans la promotion de la santé au Brésil. Il a inclus la présence de médecins brésiliens et étrangers qui se sont joints au but de travailler dans des zones pauvres et éloignées du Brésil.

La participation cubaine a été très importante. Ce programme s'est organisée sur la base d'un projet de coopération technique entre l'Organisation Panaméricaine de la Santé et le ministère de la santé de Cuba et du Brésil. Ce programme a eu la vertu de ne pas représenter une concurrence car les Cubains occupaient des postes non couverts par les médecins brésiliens ou non assignés à d'autres nationalités du programme.

Il est reconnu dans tout le Brésil que Cuba a eu une présence importante dans le PMM. Certaines données le confirment. Les médecins cubains sont arrivés à couvrir 80 % de tous les participants au programme. En 5 ans, de 2013 à 2018, le nombre de personnel cubain de la santé a atteint les 20 000 collaborateurs. À la fin, au moment où le programme a été suspendu, il y avait plus de 8000 médecins cubains au Brésil.

Selon des chiffres fiables, les médecins de l'île ont soigné quelques 113 359 000 patients dans plus de 3600 municipalité dont certaines ont eu des services médicaux pour la première fois de leur histoire. Les Cubains sont arrivés à soigner quelques 60 000 000 de personnes dans des zones de pauvreté extrême et, en particulier, dans les 34 districts spéciaux indigènes, surtout dans la région de l'Amazonie.

Dans les endroits où ils ont travaillé, tous les indicateurs de santé se sont améliorés ostensiblement. Les morts ont été réduites et on a évité la souffrance inutile à cause de maladies curables.

Le rôle des médecins cubains a été reconnu par la population qui a beaucoup souffert de leur départ et par les différentes instances du Gouvernement du pays. Selon une enquête demandée par le ministère de la santé du Brésil à l'université de Minas Gerais, 95 % des personnes interrogées ont confirmé la haute considération du peuple brésilien pour le travail des médecins cubains. Ils ont toujours été distingués pour leur professionnalisme simple, leur caractère tendre et pour leur capacité à s'intégrer aux communautés et à se mêler au peuple. Il est aussi certain qu'aussi bien au Brésil que dans d'autres pays, ces professionnels ont pris beaucoup de risques d'être contaminés par des maladies dangereuses qui n'existent pas à Cuba comme le choléra, l’ébola et le covid-19 (sic!) . Cette conduite s'explique uniquement par le fait que les médecins cubains sont éduqués dans des valeurs et dans la conception que la santé est un droit de l'homme, que le patient n'est pas une marchandise.

Ce comportement n'est pas exceptionnel, il caractérise toute la collaboration internationale de Cuba avec le monde de ces 60 dernières années. Pendant cette période, plus de 605 000 médecins ont soutenu plus de 170 nations, généralement les plus pauvres, où ils ont soigné les communautés humbles qui habitent dans des régions complexes de chaque pays.

Avec ces antécédents, il est évident de conclure que les causes qui on provoqué la fin de la participation de Cuba au PMM ont été complètement injustifiées et le résultat inutile et douloureux pour les citoyens brésiliens qui sont restés sans services médicaux.

Nous, les peuples du Brésil et de Cuba avons beaucoup en commun et des possibilités infinies d'échange si on prend en compte nos forces respectives. C'est pourquoi nous sommes certains que, dans l'avenir, des conditions seront créés pour entreprendre des projets fraternel dans cette sphère et dans d’autres.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

