Pérou : Ce que pourrait cacher la campagne d'attaques contre Pedro Castillo

par Ociel Alí Lopez

L'image du président péruvien Pedro Castillo semble celle d’un pantin, cette poupée de plastique pleine d'air qu'on frappe et qu’on soulève automatiquement.

On n’a certainement jamais vu sur le continent contre un président légitimement élu un tel degré d'agressivité qui s'est déchaîné même avant son élection.

On l'a dénoncé pour les choses les plus invraisemblables, on a fait pression sur sa famille, on a perquisitionné son bureau, il a supporté la démission de déjà plusieurs premiers ministres. En définitive, c'est le président le plus persécuté de ces dernières décennies au moins dans la région. Et tout cela en à peine un an et deux mois d'une gestion constitutionnellement prévue jusqu'à à la mi-2026.

Malgré le pouvoir que la Constitution péruvienne donne au Congrès qui a été un moyen de destitution de plusieurs présidents dans l'histoire récente, Pedro Castillo jusqu'à présent a réussi à se sortir de deux accusations de vacance du pouvoir en plus de toutes les tentatives exécutées par différents secteurs politiques pour stimuler sa démission ou son renversement. La troisième tentative serait en cours grâce a une accusation du Ministère Public devant le Congrès.

De plus, aucun président de la région et peut-être du monde n'a dû affronter, jour après jour, des médias aussi belliqueux que les médias péruviens qui réclament le « départ rapide » de son Gouvernement.

Pourquoi tant d’agressivité contre lui ?

Le président a répondu ainsi à la dernière accusation du Ministère Public : « Ce matin a commencé l'exécution d'une nouvelle modalité de coup d'Etat au Pérou. Un coup d'Etat avec des manuels créés en utilisant le Ministère Public politiquement pour faire croire au pays que ma personne dirige un réseau criminel (…) Ils ne vont pas nous faire peur, nous sommes plus fermes que jamais. »

De nombreux doutes subsistent sur les raisons de ce harcèlement criminel. Castillo n'a pas mis en place des transformations radicales ni des politiques qui portent atteinte aux privilèges comme pourrait le faire supposer la taille de cette réaction contre lui.

Alors pourquoi tant d'agressivité de la part des médias et du statu quo? Selon Anibal Torres, président du conseil des ministres, « la principale raison est qu'il vient de la campagne. » « Il est instituteur d'une école rurale et ça leur semble très mal que cette personne, de cette couche sociale, accède à la Présidence de la République, » a-t-il ajouté.

La déstabilisation qui a émergé et les accusations qu'il a subies même avant d'arriver au pouvoir font penser que le premier ministre qui situe dans la ville de Lima le noyau de ségrégation et de haine contre le président pourrait avoir raison.

Il en semble pas y avoir beaucoup plus d’arguments. Dès le premier instant, Castillo a été brimé et on s'est moqué de lui à cause de son chapeau, de son origine humble, de sa profession et de son militantisme syndical.

Bien que son soutien ait augmenté dans cette dernière croisade et qu'il ait dénoncé un coup d'Etat, ni Pedro Castillo ni ses groupes de soutien n’ont convoqué publiquement à manifester en sa faveur. Du coup, le conflit n’a pas atteint la rue. Le président vient d'organisations syndicales et paysannes qu’il pourrait interpeller bien qu'il ne l'ait pas encore fait et se soit limité à dénoncer les actions de l’opposition.

De plus, depuis quelques mois il a perdu le soutien de son parti, Pérou Libre, qui était la première force à l'assemblée législative. Cela finit par être plus dangereux pour son maintien à la présidence parce qu’à la base il ne semble pas y avoir de forces sociales qui puissent soutenir son Gouvernement harcelé et permettent un équilibre qui oblige l'oligarchie de Lima et ses médias à respecter le mandat du peuple.

Dans l'immédiat, le président pense survivre à cette nouvelle situation sans aggraver le conflit.

Et maintenant ?

À Castillo, on n’a pas accordé un seul jour de « lune de miel » comme on appelle en argot politique la période de « cessez le feu » qui suit l'installation d'un nouveau président. Et, comme nous l'avons dit, il a déjà supporté plusieurs tentatives de renversement législatif auxquelles ont succombé d’autres présidents. Il aura donc une force.

La nouvelle situation qui a surgi cette semaine introduit l'action de la procureur de la nation, Patricia Benavides, dans la plainte officielle contre Castillo devant le Congrès. Cela pourrait indiquer qu'il y a de nouveaux acteurs et de nouveaux courants qui s'ajoutent à ce que, même avant le premier jour, ont commencé à exiger des conservateurs et les fujimoristes: qu'il quitte le fauteuil du président élu et constitutionnel.

À la nouvelle action du Ministère Public s’ajoute le fait que l’objet de la judiciarisation n'est plus seulement le président es sur mon cercle mais qu’ils ont perquisitionné aussi 6 députés du parti Action Populaire, un parti centriste dont les députés continuent à empêcher la destitution demandée par la droite.

La persécution judiciaire cotre des députés est également destinée à changer la corrélation des forces qui ont empêché le succès de la motion de censure au Congrès. Pour tout cela, on peut penser que le Gouvernement de Castillo pourrait être plus faible que les fois précédentes. La situation actuelle est celle d'un Gouvernement qui semble attaché à développer sa gestion et d'une opposition concentré sur le renversement du président qui exige constamment sa démission.

Finalement, un jeu qui discrédite de plus en plus les institutions péruviennes et qui convoque, entre les lignes, à une issue plus radical au milieu du tripatouillage politiqsue général.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/14/peru-lo-que-podria-esconder-la-campana-de-asedio-contra-pedro-castillo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/perou-ce-que-pourrait-cacher-la-campagne-d-attaques-contre-pedro-castillo.html