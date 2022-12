Pérou: Dina Boluarte propose d'avancer les élections à 2024

La Havane, 12 déc. (RHC)- La présidente péruvienne, Dina Boluarte, a annoncé aujourd'hui qu'elle présenterait dans les prochains jours un projet de loi visant à avancer les élections générales de deux ans.

Dans un message télévisé diffusé après minuit, Dina Boluarte a déclaré que l'initiative visant à convoquer de nouvelles élections pour avril 2024 interprète la volonté du peuple et la responsabilité qui accompagne le fait de gouverner.

Elle a ajouté que jusqu'au jour des élections générales anticipées, elle va promouvoir un accord au Congrès sur une loi visant à réformer le système politique.

L'objectif de cette loi, a-t-elle dit, est "d'avoir un système de gouvernement démocratique plus efficace, transparent et participatif, libre de toute pratique de corruption, et avec des partis politiques légitimés par la participation des citoyens ».

Elle tente ainsi d’apaiser les esprits. Des manifestations populaires exigent son départ, la dissolution du Congrès et le rétablissement de Pedro Castillo à la présidence.

Les heurts entre la police et les manifestants dans la province d'Andahuaylas, principal théâtre des protestations, ont fait trois morts et une trentaine de blessés hier.

Dina Boluarte a également indiqué que le système politique est en crise depuis plusieurs années, que la représentation des intérêts des citoyens est remise en question et que la gouvernabilité est compromise.

La cheffe (sic!) d’État a souligné que son pays connaît une escalade dans les niveaux de confrontation politique, ce qui n'est pas sain pour l'économie, ni pour la lutte contre la pauvreté, ni pour la vie quotidienne des familles.

Source: Prensa Latina

