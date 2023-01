Brésil : Communiqué de Solidarité Bolivarienne,

Solidarité Bolivarienne et l'équipe de Bolivar Infos condamnent fermement la tentative de coup d'Etat qui a eu lieu à Brasilia le 8 janvier, perpétrée par les partisans de l'ancien président battu aux élections, Jair Bolsonaro.

Ces groupes extrémistes et violents ne respectent ni le résultat des élections, c'est-à-dire la volonté du peuple brésilien, ni la Constitution ni l'État de droit.

Solidarité Bolivarienne et l'équipe de Bolivar infos expriment leur soutien total au président Lula élu démocratiquement lors d’élections transparentes avec un pourcentage de voix qui ne laisse aucun doute sur sa légitimité et à son Gouvernement et assurent le peuple brésilien de leur solidarité.

L'équipe de Bolivar infos suit attentivement les événements qui se déroulent au Brésil et fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire parvenir ces informations importantes au public francophone.

Pour Solidarité Bolivarienne,

la présidente,

Françoise Lopez

10 janvier 2023

