Pérou : Incertitude après le refus du Parlement d'avancer les élections

L'incertitude politique et sociale tend à s’aggraver au Pérou après que le Parlement ait rejeté une nouvelle demande d'avancer les élections alors que de grandes protestations sociales se déroulent depuis 24 jours aujourd’hui.

La nuit dernière, le projet du parti néolibéral Forces Populaire demandant de réaliser les élections présidentielles et législatives le 8 octobre, le second tour en novembre et d'installer les élus le 1er janvier 2024, a été rejeté.

Cela semblait ouvrir la possibilité de changer la date des élections approuvée en décembre pour avril 2024 et créer les conditions pour que la protestation qui a recommencé le 4 janvier s’apaise.

Mais la proposition n’a obtenu que 65 voix pour les 45 contre, ce qui a fait échouer l'initiative. Dans de nombreux cas, cela est dû à des résistances à abandonner le Congrès dans les manifestants demandent la fermeture.

Les groupes Rénovation Populaire et Le Pays Avance, bien qu'ils fassent partie d'un bloc d'extrême droite avec Force Populaire, ont voté contre en alléguant qu'ils ont été élus jusqu'à en 2016 et qu'ils ne doivent pas s'occuper des revendications de ceux qui les qualifient de « violents ».

Le parti, Pérou Libre, de gauche, a voté contre parce que les concepteurs du projet n'ont pas accepté d'inclure dans les élections un référendum sur la pertinence d'une Assemblée Constituante, une autre revendication des protestations, et a dénoncé une manœuvre de Force Populaire en faveur de ses intérêts.

Dans la plupart des groupes, il y a eu des votes pour et des votes contre et une une demande de reconsidération du vote est en cours pour lundi prochain.

Après le résultat, le président de l'association des Mouvements Régionaux du Pérou, Fredy Vracko, a demandé que la présidente Dina Boluarte retire l'influent premier ministre, Alberto Otárola parce qu'ils ne tend pas de ponts de dialogue face au conflit social.

Vracko a fait cette demande comme « une preuve d'ouverture au dialogue en retirant celui qui nous semble l'élément qui ne crée pas les possibilités de tendre des ponts de dialogue. »

Il a suggéré que le dialogue soit à la charge du président de l'Assemblée Nationale, des Gouvernements Régionaux, Rohel Sanchez de la région d’Arequipa, au sud, parce qu’ Otárola n'est pas apte à discuter.

Le premier ministre a aussi été accusé par la presse d'avoir empêché Boluarte de démissionner après les premiers morts lors des protestation, en décembre dernier, et d'avoir saboter une initiative de la présidente pour presser les élections anticipées.

D'autre part, le journal Uno affirme aujourd'hui qu’Otárola aurait perdu la confiance de Boluarte qui a déploré le résultat de cette nuit. Le journal signale des contradictions entre les deux comme l'ouverture de la présidence à une anticipation plus importante des élections et le rejet public du projet rejeté cette nuit par Otárola.

(Avec des informations de Prensa Latina)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/01/28/peru-incertidumbre-tras-el-rechazo-del-parlamento-a-adelantar-las-elecciones/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/perou-incertitude-apres-le-refus-du-parlement-d-avancer-les-elections.html