Cuba: Les calomnies du rapport nord-américain sur les droits de l’homme sont inacceptables

La Havane, 21 mars (Prensa Latina) Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a qualifié aujourd'hui d’inacceptables les calomnies à l’encontre de son pays présntes dans le rapport 2022 sur les Droits de l’homme du gouvernement des États-Unis.

Il a ajouté sur son compte Twitter qu'avec le bilan honteux des violations et des abus contre ses propres citoyens, Washington devrait s'abstenir de stigmatiser les autres.

Le gouvernement nord-américain tente en vain de dissimuler son comportement interventionniste et d'ingérence, a ajouté le ministre cubain.

Le rapport états-unien note qu'à « Cuba, les tribunaux ont prononcé des peines de prison draconiennes à l'encontre de centaines de personnes pour avoir manifesté en faveur de leurs droits ».

Paradoxalement, le rapport 2022 des Nations Unies sur cette question explique que les États-Unis continuent de ne pas respecter leurs engagements en matière de droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la justice raciale, ce qui se traduit par l'incapacité du pays à mettre fin au racisme systémique lié à l'héritage de l’esclavage.

Les États-Unis continuent également d'afficher les taux d'incarcération criminelle les plus élevés au monde, avec près de deux millions de personnes détenues dans des prisons d'État et fédérales, continue ce rapport.

La moitié des services de police nord-américains refusent de signaler les cas de recours à la force, ce qui nécessite la collecte et l'analyse de données non gouvernementales. Rien qu'en 2022, la police des États-Unis a tué plus de 400 personnes. Elle tue trois fois plus de Noirs que de Blancs par habitant, a cité le ministre.

En outre, un grand nombre d'enfants continuent d'être incarcérés chaque année, avec plus de 240 000 cas de détention documentés en 2019, selon un rapport du Sentencing Project.

Un rapport conjoint de Human Rights Watch et de l'Union nord-américaine pour les libertés civiles documente la façon dont les systèmes de protection de l’enfance dans ce pays répondent trop souvent aux circonstances de pauvreté par des punitions, accusant les familles de négligence et séparant les enfants de leurs parents plutôt que de leur fournir un soutien pour les aider à maintenir leur famille unie.

