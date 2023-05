Amérique Latine: Maduro soutient AMLO : L'OEA doit disparaître

Ce lundi, le président vénézuélien Nicolás Maduro a soutenu la recommandation de son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, sur la disparition de l'Organisation des États Américains (OEA), considérant que cet organisme est en « ruines".

"L'OEA a une histoire désastreuse, l'Organisation des États Américains est arrivée au néant, elle est déjà en ruines, et les ruines de l'OEA devraient disparaître, comme le dit le président López Obrador", a déclaré Maduro dans son émission de télévision "Con Maduro +", diffusée sur la chaîne d’État Venezolana de Televisión.

Le 10 mai, López Obrador a déclaré que l'OEA doit disparaître parce qu'elle "ne sert à rien", et que l'organisme dirigé par Luis Almagro ne donne son aval qu’aux actes qui portent atteinte aux nations, en particulier aux nations latino-américaines.

Et Maduro a souligné que l'OEA a donné son aval à toutes les invasions et à tous les coups d'État des 70 dernières années en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le président a souligné que son pays a quitté cet organisme et "n'a pas l'intention d’y revenir ».

Le Venezuela s'est officiellement retiré de l'OEA le 27 avril 2019 après avoir activé le mécanisme de demande de retrait de cet organisme 2 ans auparavant après que le président Nicolás Maduro ait fait valoir dans une lettre envoyée en 2017 au secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, que cet organisme était devenu "une corporation détournée dès sa naissance par des intérêts contraires à l'esprit d'intégration et d'union".

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/05/16/maduro-apoya-a-amlo-la-oea-debe-desaparecer/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/amerique-latine-maduro-soutient-amlo-l-oea-doit-disparaitre.html