Cuba : 10 phrases de Fidel Castro sur la paix

1. ce sont les idées qui nous unissent.

« Ce sont les idées qui nous unissent, ce sont les idées qui font de nous un peuple combattant, ce sont les idées qui font de nous non seulement individuellement mais collectivement des révolutionnaires, et alors, c’est quand s’unit la force de tous qu’un peuple ne peut jamais être vaincu, quand le nombre d'idées est encore plus grand, quand le nombre d'idées et de valeurs qui sont défendues ce multiplient, un peuple peut encore moins être vaincu. »

17 novembre novembre 2005.

2. La paix, c'est lutter pour sauver l’humanité.

«Lutter pour la paix signifie lutter pour sauver l'humanité d'une destruction apocalyptique, signifie lutter pour sauver des centaines, de millions de vies d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux et d'enfants. »

21 mars 1962.

3. Ce monde est aussi notre monde.

« Nous ne sommes pas de simple spectateurs. Ce monde est aussi notre monde. Personne ne pourra remplacer notre action unie, personne ne prendra la parole pour nous. Seulement nous et seulement unis, pouvons rejeter l'injuste ordre politique, et économique mondial qu'on cherche à imposer à nos peuples. »

18, octobre 1995.

4. Dans un holocauste, les riches mourront aussi

« Assez, de l’illusion que nos problèmes du monde peuvent être résolus par des armes nucléaires. Les bombes pourront tuer les affamés, les malades, les ignorants mais ne peuvent pas tuer la faim, les maladies, l'ignorance. Elles ne peuvent pas non plus tuer la juste rébellion des peuples et dans l'holocauste, les riches, qui sont ceux qui ont le plus à perdre dans ce monde. mourront aussi »

12 octobre 1972.

5. ce qui est un jeu, c'est la survie

« Nos peuples sont exposés comme aucun autre aux effets les plus immédiats et les plus dévastateurs du changement climatique provoqué par la conduite irresponsable de l'homme. Il ne s'agit déjà plus seulement de la transformation radicale de notre environnement et de ses conditions physiques de vie : ce qui est un jeu, c'est la survie de systèmes culturels uniques, de richesse particulières, l’existence même de nations dont les fragiles territoires courent le risque d'être être gommés de la surface du monde par la marée montante du réchauffement climatique. »

1er août 1998.

6. La conscience au-dessus des instincts

« Eduquer, c’est faire prévaloir dans l'espèce humaine la conscience au-dessus des instincts. »

2 septembre 2002.

7. La science et la technique, non pour détruire mais pour créer

« Nous devons employer la science et la technique, non pour détruire mais pour créer, pour vaincre la pauvreté, pour protéger et prolonger la vie, pour amener le bien-être à l'homme. »

16 juin 1972.

8. La fin des génocides

« La lutte contre le terrorisme ne se limite pas à éliminer un terroriste par-ci par-là, à tuer ici et là en utilisant des méthodes similaires et en sacrifiant des vies innocentes. Elle se résout en mettant fin, entre autres choses, au terrorisme d’État et à d'autres formes répugnantes de tuer en mettant fin aux génocides, en suivant loyalement une politique de paix et de respect des règles morales et légales qui sont inéluctables. Le monde n'a pas de salut s'il ne suit pas une ligne de paix et de coopération internationale. »

11 septembre 2001.

9. Le monde a été solidaire envers Cuba

« Le monde a été solidaire envers Cuba, c'est pourquoi Cuba se sent chaque jour de plus en plus solidaire avec tous les peuples du monde. Cuba a eu l'occasion d'expérimenter ce qu'est la solidarité des peuples, ce mot est plein de sens pour les Cubains et c'est pourquoi nous, qui savons ce qu'est la solidarité mondiale, nous sentons obligés envers tous les peuples qui ont besoin de notre solidarité, et Cuba doit en grande partie à cette solidarité d'avoir pu résister aux attaques de l'impérialisme et Cuba sait que grâce à cette solidarité, elle continuera à lutter et elle continuera à résister. »

8 juin 1961.

10. Être internationaliste

« Etre internationaliste, c'est solder notre propre dette envers l'humanité. Celui qui n'est pas capable de lutter pour les autres ne sera jamais suffisamment capable de lutter pour lui-même. »

5 décembre 1988.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/11/25/diez-frases-de-fidel-castro-sobre-la-paz-que-trascienden-en-el-tiempo-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/cuba-10-phrases-de-fidel-castro-sur-la-paix.html